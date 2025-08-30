La canadiense Silver X Mining Corp. logró mantener su indicador de rentabilidad antes de impuestos durante el segundo trimestre de 2025, a pesar de una caída en la producción. La minera, que opera la mina polimetálica de plata, oro, plomo y zinc Nueva Recuperada (Huancavelica), destacó mejoras significativas en sus resultados financieros y adelantó que planea incrementar el desarrollo y perforación en los próximos meses, apoyada en una inyección de capital

En el balance operativo, el volumen de mineral procesado cayó un 22% en el segundo trimestre, al totalizar 34,899 toneladas frente a las 44,601 registradas en el mismo periodo de 2024. En el acumulado del primer semestre, el descenso fue de 9%, con 75,099 toneladas. Las leyes de cabeza equivalentes de plata también retrocedieron: un 3% en el trimestre y 12% en el acumulado semestral.

Pese a estos retrocesos, la empresa informó un sólido desempeño financiero. El ingreso operativo casi se triplicó en el primer semestre, mientras que en el segundo trimestre creció 55% interanual, alcanzando 847,000 dólares canadiense. Asimismo, Silver X revirtió pérdidas: en la primera mitad de 2025 registró una utilidad antes de impuestos de 166,000 dólares canadienses. Las pérdidas netas también se redujeron en 71% en el semestre

José García, director ejecutivo de la canadiense, afirmó que una “modesta inyección de capital” será clave para liberar el potencial del distrito minero donde operan, considerado uno de los más prolíficos de plata y oro aún poco desarrollados en Perú.

“Al avanzar en actividades de desarrollo y perforación, esperamos que los próximos trimestres reflejen ganancias significativas. Entramos en una fase decisiva; nuestra estrategia está tomando forma y nos encontramos al umbral de un período transformador”, sostuvo.

Próximos pasos

El plan inmediato de Silver X Mining contempla continuar con su programa de perforación de 8,000 metros a lo largo de 2025, del cual ya ejecutó 2,253 metros en el segundo trimestre. En paralelo, avanza en labores de desarrollo minero —con 1,788 metros completados en el primer trimestre— que le permitirán acceder a zonas de mayor ley.

A comienzos de año, Silver X había anticipado que la Unidad de Producción Plata entraría en operación en 2026, lo que marcaría un hito en su estrategia de expansión.