Silver X Mining Corp. reportó un resultado financiero positivo el primer trimestre de 2025, impulsado por mayores ingresos operativos, un control más eficiente de costos y un entorno favorable para el precio de la plata. La minera canadiense, que opera en el centro del Perú con la mina Nueva Recuperada, cerró el trimestre con una utilidad neta antes de impuestos de US$ 20,084, dejando atrás las pérdidas del mismo periodo del año previo (US$920,290).

La empresa también informó un ebitda positivo de US$ 403,000 y un ingreso operativo de US$ 786,000, lo que refleja una mejora considerable respecto al mismo período del año anterior y del cuarto trimestre de 2024. El volumen de procesamiento mineral alcanzó las 40,200 toneladas.

El director ejecutivo de la compañía, José García, destacó que este desempeño operativo y financiero marca un punto de inflexión en la consolidación de Silver X.

"Nos mantenemos firmes y enfocados en generar valor mediante una producción disciplinada, rentable y en crecimiento en uno de los distritos más productivos del Perú“, afirmó.

¿Qué factores impulsaron el resultado positivo de Silver X Mining Corp?

Uno de los principales motores del buen desempeño de los referidos indicadores de Silver X Mining Corp fue el aumento del 10% en ingresos operativos netos por ventas de concentrado, que pasaron de US$ 4.8 millones a US$ 5.3 millones entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025. Dicho crecimiento se apoyó tanto en el aumento del 6% del volumen procesado como en una mejora del precio promedio de la plata, que subió de US$ 24.2 a US$ 31.6 por onza.

A su vez, los costos de venta disminuyeron en US$ 300,000, atribuidos principalmente a una menor depreciación, según indica la compañía, producto del incremento en los recursos minerales medidos e indicados. La empresa minera logró, además, reducir su pérdida neta trimestral a US$ 331,000, con una variación de 73% frente al mismo trimestre del año anterior.

Comparado con el cuarto trimestre de 2024, los resultados también muestran una recuperación. La utilidad antes de impuestos contrasta con la pérdida de US$ 938,000 del trimestre anterior. Asimismo, el ebitda dio un salto significativo, de US$ 286,000 a US$ 403,000.

¿Qué retos enfrenta Silver X en su estrategia de crecimiento?

Pese a las mejoras operativas y económicas, Silver X aún reporta pérdidas netas y enfrenta desafíos asociados con el aumento de costos en minería y procesamiento (18% en el primer trimestre y un aumento del 45% en los recursos inferidos).

“Hubo una reducción de la pérdida neta de USD 565 mil, en comparación con el cuarto trimestre de 2024, impulsada principalmente por un menor costo de ventas (29%), parcialmente compensada por una disminución de los ingresos operativos netos (10%)”, refiere la empresa.

Además, la inversión de capital para desarrollar nuevos frentes de producción y acceder a zonas de mayor ley ha elevado los costos por tonelada procesada en comparación interanual.

La empresa señala que el desarrollo sostenible de su unidad minera Tangana (Huancavelica) es prioritario y que han refinado sus criterios de cálculo para el AISC (costo total de sostenimiento), excluyendo gastos discrecionales de desarrollo de negocio y compensación basada en acciones. Esta estrategia busca mantener la transparencia de los indicadores clave para inversionistas.

“La inversión de capital realizada en el desarrollo de la Unidad Minera Tangana durante el período fue el principal factor que contribuyó al costo del AISC. La inversión en capex sostenible permite a la compañía acceder a nuevos frentes de producción y la transición a áreas de mayor ley”, indica el informe de Silver X.