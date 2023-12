A fines del tercer trimestre del 2023, Silver X Mining Corp. reanudó las operaciones de su mina polimetálica de plata, oro, plomo y zinc Nueva Recuperada (Huancavelica). En medio de esta reactivación, la compañía canadiense no solo revisó el plan de trabajo y optimizó la producción, sino también apuntó a extender el horizonte de actividades en dicho yacimiento hasta el 2035.

Para lograrlo, a mediados de noviembre último, la empresa minera amplió por 12 años su acuerdo social con la comunidad local de Huachocolpa, fortaleciendo las relaciones y permitiendo la continuidad de las operaciones.

Entre otros cambios, Silver X y Maverix Metals Inc. modificaron los términos del acuerdo de regalías original para extender la regalía relacionada a la unidad minera Tangana, en Nueva Recuperada. Dicha reestructuración genera unos ingresos brutos de US$ 2.42 millones.

José M. García, director ejecutivo de Silver X, también indicó que han reevaluado el plan minero y fortalecido la colaboración con su contratista principal para mejorar el desempeño de las operaciones a corto plazo.

“Tengo mucha confianza en que estos ajustes contribuirán a la transformación del proyecto Nueva Recuperada en uno de los distritos de plata más atractivos de la región”, comentó.

Resultados operativos

Desde el reinicio de operación en Nueva Recuperada, Silver X ha procesado 230,444 onzas de plata equivalente en 45 días, con una ley de cabeza promedio de 9.71 onzas de plata equivalente por tonelada.

Sin embargo, por la suspensión de actividades entre el 26 de julio y el 19 de setiembre de 2023, sus ingresos en el tercer trimestre del 2023 cayeron a US$ 2.1 millones, inferior a los US$ 5.5 millones del mismo periodo del 2022. En consecuencia, registró una pérdida operativa de US$ 0.8 millones frente a una ganancia de US$ 2 millones en el 2022, con costos al alza.

“A lo largo del trimestre, enfrentamos una disminución imprevista en las leyes dentro de ciertas zonas mineralizadas, lo que resultó en una reducción en la producción de metal y afectó nuestros resultados financieros”, señaló García.

En tanto, el gasto invertido en el desarrollo de la unidad minera Tangana llegó a US$ 1.3 millones. En el periodo de pausa operativa, la empresa completó las actualizaciones requeridas y espera que las mismas mejoren la eficiencia y la rentabilidad. Asimismo, realizó inversiones en actualizaciones de equipos, capacitación de la fuerza laboral y medidas de seguridad.

Durante el periodo de enero a setiembre del 2023, la compañía aumentó sus ingresos en 13% a US$ 11.3 millones, aunque sus pérdidas también se incrementaron a US$ 1.6 millones.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.