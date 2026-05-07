La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mostró a favor de un cambio en la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en línea con el pedido formulado por distintos gremios empresariales, al considerar que ello contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral.

La lideresa de Fuerza Popular indicó que existe una “desconfianza natural” hacia funcionarios vinculados directamente con quien fuera el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y expresó su expectativa de que el pedido sea escuchado por las autoridades correspondientes.

“Entiendo los niveles de desconfianza que hay con todas las personas que han trabajado con el señor Piero Corvetto y creo que, de cara a la población, para generar un poquito más de transparencia sería importante hacer ese cambio ( de Bernando Pachas) ”, señaló Fujimori.

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Además, destacó la reciente medida anunciada por el jefe interino de la ONPE, quien dijo que el proceso de escrutinio en la segunda vuelta presidencial se realizará en forma convencional, con el uso de papel, y no con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) empleado en la primera vuelta.

“He escuchado las medidas del jefe interino, que no se va a utilizar el software en la capital. Creo que es una medida correspondiente”, puntualizó.

Sin cambios en el JNE

Sin embargo, Fujimori marcó distancia de las voces que han solicitado la salida del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Según sostuvo, el organismo electoral actuó de manera adecuada frente a los cuestionamientos surgidos durante el proceso el mismo 12 de abril.

“Ese pedido no lo comparto. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones tomó medidas correctivas inmediatas. Hoy tenemos un Jurado Nacional de Elecciones completo”, afirmó.

No obstante, remarcó que el JNE debe pronunciarse en los próximos días respecto a las observaciones planteadas tras los comicios.

Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

Fujimori respalda derecho a marchas

En otro momento, Fujimori recordó que su agrupación respaldó el pedido de elecciones complementarias impulsado por Rafael López Aliaga y colaboró con personeros durante la jornada electoral.

Sin embargo, aclaró que se han mostrado en contra de llamados a la “insurgencia”.

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“Creo que están en todo el derecho de hacer estas marchas, pero también creo que corresponde a los órganos electorales determinar finalmente los resultados y luego la propia convocatoria de segunda vuelta”, sostuvo.

Finalmente, la candidata saludó el anuncio de una auditoría al sistema electoral y consideró importante que esta cuente con participación de especialistas internacionales.