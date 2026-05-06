Se llegará a una “ingeniería inversa” para reconstruir lo sucedido en las elecciones generales del 12 de abril. Foto: Fiscalía / difusión
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Redacción Gestión
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, la cual es encabezada por la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, a fin de aclarar lo vinculado a las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa encargada del material electoral en la última jornada democrática del 12 y 13 de abril.

En esta jornada participan también funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Procuraduría General del Estado, Contraloría y de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El Ministerio Público adelantó que el propósito del encuentro es sistematizar toda la información disponible" sobre las investigaciones que realiza el fiscal Reynaldo Abia.

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También se propone —aunque la ONPE no la empleará en la segunda vuelta—.

, junto a otros funcionarios por las supuestas irregularidades en la distribución de material en las elecciones del 12 de abril, la cual dejó a miles de ciudadanos sin ejercer su derecho al voto.

“En base a la información que nos ha suministrado la ONPE, todas las instituciones están haciendo interrogantes para identificar o detectar dónde habría los puntos débiles y presuntas irregularidades, si no es que hay delitos”, mencionó Abia a Andina.

Según la tesis fiscal, se habrían producido presuntas irregularidades en la gestión administrativa de la ONPE. Foto: difusión
Según la tesis fiscal, se habrían producido presuntas irregularidades en la gestión administrativa de la ONPE. Foto: difusión
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El fiscal añadió que con esta información se tendrá un panorama más completo, la cual devendrá en una “ingeniería inversa” para reconstruir lo sucedido en “cada una de las etapas del proceso electoral”.

Concluyó que esta diligencia se ha programado apra el martes 12 de mayo a las 9:00 am.

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