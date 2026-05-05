El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, se presentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para informar sobre el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades durante la jornada del 12 de abril.

Durante su exposición, Pachas sostuvo que la jornada electoral registró una participación ciudadana del 78%, pese a algunas demoras logísticas reportadas en puntos de Lima Metropolitana. En ese contexto, defendió la implementación de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), la cual —según indicó— operó en el 95% de las mesas de votación en Lima y Callao.

“El uso de esta herramienta permitió registrar menos de 1,000 actas observadas, una cifra históricamente baja que contribuye a una proclamación más oportuna de resultados”, afirmó.

Actas 900,000 en la mira

Uno de los puntos más sensibles de su presentación fue la referencia a las denominadas actas “900,000”, que han generado dudas en algunos sectores. Al respecto, el titular (i) de la ONPE rechazó cualquier irregularidad y explicó su origen.

“Se ha hablado de las famosas actas 900 mil. Son actas que vienen de los centros poblados de un trabajo del año 2006” , indicó. En esa línea, precisó que estos números corresponden a la codificación asignada a mesas de sufragio ubicadas en centros poblados, como parte de una política orientada a acercar el voto a ciudadanos con dificultades de desplazamiento.

“Las actas 900 obedecen al número de los centros poblados. No son números escondidos bajo la manga. Si revisan el histórico de elecciones podrán ver las actas padrón y denominaciones (...) Nada hemos ocultado, aunque les parezca raro”, enfatizó.

El jefe (i) de la ONPE negó irregularidades en las actas “900,000” y defendió la transparencia del proceso electoral. Foto: ONPE.

Sistema bajo evaluación

Pachas también detalló que el STAE es una herramienta segura que no requiere conexión a Internet y cuya información ha sido remitida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No obstante, anunció que este sistema no será utilizado en la segunda elección presidencial de 2026.

Respecto a los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, aseguró que se realizó una auditoría integral mediante una empresa externa, además de la supervisión de la Contraloría General de la República.

“La proclamación de resultados la hace el JNE. Nosotros entregamos los resultados y el Jurado proclama. Nosotros hemos hecho auditoría, ojo, hemos contratado una empresa que ha auditado todo el proceso. Es un proceso transparente que fue supervisado por la Contraloría”, subrayó.

Confianza y ajustes internos

En otro momento, el funcionario reconoció la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en la institución, aunque descartó cambios masivos en el personal.

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“Tenemos que revertir una mala opinión sobre nosotros, pero no podemos sacar a todo el personal. Se trata de cortar donde se tiene que cortar y mejorar los aspectos en los que hemos fallado”, señaló, agregando que los hechos irregulares detectados están siendo investigados por el Ministerio Público.

¿Se usará en elecciones regionales y municipales ?

Bernardo Pachas, señaló que el uso del sistema digital STAE en futuras elecciones aún no está definido y su eventual aplicación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 quedará en manos de quien asuma la dirección permanente del organismo electoral.

En la sesión también participó la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, mientras que el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, estuvo presente durante la jornada.