El aspirante a la presidencia, Rafael López Aliaga, aseguró que no jurará como senador ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dado que no realizan una auditoría “seria” tras la jornada democrática del 12 de abril.

“En estas condiciones, ni loco”, manifestó el exalcalde de Lima.

A su criterio, de jurar al cargo estaría “convalidando un delito”, por ello insistió en que no asumirá el papel al que la ciudadanía lo eligió.

“Eso ya, por el bien del país, alguien tiene que quedarse, ¿no? (...) Yo tengo un accesitario que entrará, pues, a cubrir mi sitio”, puntualizó.

Cabe añadir que Rafael López Aliaga se convirtió, eventualmente, en senador al ocupar la casilla número 1 en estas elecciones. Así, en caso no llegue a la segunda vuelta, igual tiene garantizado un cargo político.

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Según Rafael López Aliaga, se cometió un fraude electoral que le impide pasar a la segunda vuelta, no obstante, a la fecha aún no entrega pruebas sobre el presunto delito.

Ante presuntos indicios de fraude electoral y cuestionamientos al proceso, Rafael López Aliaga exige elecciones complementarias en Lima. Foto / HUGO PEREZ @PHOTO.GEC

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“El día que esté preso Corvetto y sentenciado a 20 años de cárcel, en ese momento el señor va a hablar”, puntualizó.