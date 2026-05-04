Rafael López Aliaga exige a JNE no proclamar resultados de Elecciones 2026. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Rafael López Aliaga exige a JNE no proclamar resultados de Elecciones 2026. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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hasta que se complete una auditoría informática integral.

La defensa legal del candidato,

El documento señaló que el proceso electoral enfrenta una “grave crisis” debido a un supuesto “direccionamiento” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), argumentando que cualquier proclamación sería inválida sin garantizar transparencia e integridad mediante una revisión técnica profunda.

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Asimismo,

La solicitud exigió que en 24 horas

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La estrategia de Renovación Popular incluyó también solicitar a los órganos colegiados que eligieron a los magistrados del JNE que evalúen mantener o retirar el voto de confianza a dichos miembros.

El candidató otorga 48 horas para que el pleno establezca requisitos mínimos de una auditoría oficial seria.

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Según el cargo de recepción, el documento fue registrado oficialmente a las 11:45:53 am del 3 de mayo, iniciando así el conteo para las respuestas institucionales exigidas.

Según el cargo de recepción, el documento fue registrado oficialmente a las 11:45:53 am del 3 de mayo. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)
Según el cargo de recepción, el documento fue registrado oficialmente a las 11:45:53 am del 3 de mayo. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

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