El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó un documento oficial al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitando que el pleno se abstenga de pronunciarse sobre los resultados finales de las Elecciones 2026 hasta que se complete una auditoría informática integral.

La defensa legal del candidato, representada por el abogado Wilber Medina Barcena, fundamentó este pedido basándose en el Artículo 176 de la Constitución Política del Perú.

El documento señaló que el proceso electoral enfrenta una “grave crisis” debido a un supuesto “direccionamiento” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), argumentando que cualquier proclamación sería inválida sin garantizar transparencia e integridad mediante una revisión técnica profunda.

Asimismo, se cuestionó la propuesta de auditoría informática del JNE por considerarla poco seria, ya que no establece un plazo claro y perentorio ni designa a los expertos responsables.

La solicitud exigió que en 24 horas el JNE informe detalladamente sobre el cronograma y los mecanismos de participación de actores independientes, advirtiendo que de no cumplirse, los actos del pleno buscarían “ocultar vicios de legalidad” para legitimar resultados de la primera vuelta.

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La estrategia de Renovación Popular incluyó también solicitar a los órganos colegiados que eligieron a los magistrados del JNE que evalúen mantener o retirar el voto de confianza a dichos miembros.

El candidató otorga 48 horas para que el pleno establezca requisitos mínimos de una auditoría oficial seria.

Según el cargo de recepción, el documento fue registrado oficialmente a las 11:45:53 am del 3 de mayo, iniciando así el conteo para las respuestas institucionales exigidas.