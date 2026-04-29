En el marco del Foro Perspectivas Económicas 2026: Retos y Oportunidades en un Contexto Electoral, organizado por Diario Gestión, el politólogo Carlos Meléndez, profesor de la Universidad de Lisboa y fundador de 50+uno, y el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla, conversaron con Omar Mariluz, conductor de Cuarto Poder, para analizar el panorama político y económico que enfrentaría el país tras la probable segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Mejores condiciones para Fujimori, pero sin garantías

Carlos Meléndez señaló que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, “está en mejores condiciones esta vez, pero no necesariamente le garantiza una victoria (presidencial)”.

El analista político destacó que es “la primera vez que Fujimori no tiene un frente interno al momento de llevar adelante una campaña electoral”, a diferencia de elecciones anteriores donde enfrentaba tensiones con otros liderazgos fujimoristas, incluidos su padre, Alberto Fujimori y su hermano Kenji Fujimori.

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“Estamos ante una campaña más experimentada y más completa, en el sentido de unida dentro del fujimorismo”, explicó Meléndez, quien agregó que el electorado peruano “se ha ido moviendo paulatinamente hacia la derecha” preocupado por temas de inseguridad pública, desorden e inestabilidad.

Sin embargo, el antifujimorismo sigue siendo una desventaja resaltó: “La tarea de Fujimori de cara a la segunda vuelta es convencer al antifujimorista de derecha. Y a ese electorado antifujimorista de derecha se le convence no necesariamente con identidades, sino se le convence con propuestas de políticas públicas”.

Ideología populista y riesgos democráticos

Sobre el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, Meléndez afirmó de los riesgos que representa para la democracia.

“Recordemos que Juntos por el Perú es una coalición de varios partidos políticos; no solamente el partido Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, sino que está APU, el partido donde están Hernán Ceballos y Anahí Durán, están otros grupos políticos de izquierda e incluyendo a los etnocaceristas”, detalló Meléndez.

El académico explicó que lo que une a esta coalición es “un sentido común populista” donde “la soberanía popular está representada no por las normas, sino por la masa, donde el criterio de las masas es más importante que el criterio de la ley y del Estado de derecho. Esa es la ideología que une a este grupo de izquierda”.

“Este entendimiento populista de la soberanía choca con las instituciones y, obviamente, lamentablemente, al momento de chocarlas, sí puede poner en duda y puede resquebrajar la institucionalidad democrática del país. Por eso considero que sí es una amenaza”, cuestionó.

Escenario económico: diferencias con 2021

Desde una perspectiva económica, Luis Miguel Castilla identificó factores que diferencian el escenario actual del vivido hace cinco años. “Hay factores que diferencian lo que vivimos hace 5 años con lo que estamos viviendo ahora; hay incertidumbre en ambos”, afirmó el exministro.

Castilla destacó que “nuestra balanza comercial en los últimos 5 años se ha multiplicado por cuatro, de 10,000 millones de dólares a 40,000 millones de dólares”, lo que genera mayor capacidad de resistencia reflejada en reservas internacionales que hoy alcanzan aproximadamente 70,000 millones de dólares, frente a los 60,000 de hace cinco años.

“Tenemos ya la certeza y la experiencia de que el Senado, con 22 votos de Fuerza Popular, puede parar una Asamblea Constituyente y lo va a hacer. Antes había la duda”, señaló el economista, quien también mencionó que el Banco Central de Reserva ha intervenido con 5,800 millones de soles a través de swaps cambiarios “para mitigar la volatilidad excesiva”.

Roberto Sánchez: “mucho más peligroso” que Pedro Castillo

En cuanto a la posibilidad de que Roberto Sánchez modere su discurso, Castilla fue categórico: “Creo que es mucho más peligroso el señor Sánchez, porque lo hemos visto en acción. Lo hemos visto en su rol de ministro, lo hemos visto en el tipo de proyectos de ley que ha presentado en el Congreso y que sigue presentando (...) Entonces, creo que estaríamos en una situación más peligrosa con Sánchez, y creo que la población lo puede percibir así”.

El exministro describió a Sánchez como “una persona mucho más transaccional, mucho más hábil y muy peligroso”, y advirtió sobre el proyecto de ley expropiatorio impulsado por Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, que propone reducir a la mitad los plazos de concesiones mineras. “Esto lo que implicaría sería un daño muy grande a la seguridad jurídica del país en un momento muy complejo internacional”, alertó.

“Ya está tratando de implementar su plan de gobierno a través de sus congresistas, y en eso no hay que bajar la guardia. Creo que justamente ese tipo de políticas lo describen al personaje de pies a cabeza”, enfatizó el economista.

Alianzas legislativas

Sobre la gobernabilidad futura, Meléndez dijo que en el caso de Fujimori, “tiene los votos suficientes, el número mágico 22 en el Senado, para poder bloquear cualquier iniciativa de reforma constitucional y una vacancia. Es suficiente para protegerse, pero no es suficiente para gobernar”.

Para un eventual gobierno de Sánchez, el panorama es más complejo, dijo el profesor de la Universidad de Lisboa. “Es lamentablemente un escenario de gobernabilidad muy frágil, porque tendría que tender puentes con otros grupos de izquierda y, como lo sabemos, cuando la izquierda ha gobernado en el Perú y ha tenido que hacer coaliciones, lo ha hecho haciendo repartijas, lo ha hecho haciendo acuerdos con diferentes grupos para poder acceder al Estado y usufructuar de ese acceso al Estado”.

Castilla complementó destacando que “de las dos opciones, Fuerza Popular tiene la capacidad de reclutar de lejos al mejor equipo técnico”, mientras que por el otro lado “va a ser muy difícil que gente con credibilidad, respeto en el mercado y sensatez vaya a aceptar una posición” en un gobierno de Sánchez.

En otro momento, pese a la incertidumbre electoral, Castilla subrayó la fortaleza de la economía peruana: “Somos una economía muy resiliente, el primer trimestre de este año hemos seguido con una vida fuerte, el crecimiento del último trimestre del año pasado, y estamos en época preelectoral”.

El extitular del MEF identificó dos factores cruciales: Uno tiene que ver con el peso que tiene nuestro marco constitucional, el anclaje de nuestro modelo económico; y lo segundo es que somos un país abierto al mundo.

Sin embargo, mencionó sobre el peligro actual: “De acá al 28 de julio el daño puede ser muy grande por las leyes que están pasando por lo bajo en el Congreso; de gasto y todo tipo de legislación, especialmente impulsada por aquellos que ya salen, que han perdido”.