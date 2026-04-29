El sistema financiero local muestra fortaleza y resiliencia, aseguran ejecutivos del sector. Foto: Andina
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Omar Manrique
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La economía crece, pero con algunas limitaciones que se traslucen en el sistema financiero. La banca, a la vez, luce indicadores saludables y, en ciertos casos, robustos, pero la cercan riesgos, ¿a qué conclusión arriban los representantes del sector?

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