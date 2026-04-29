El gerente de central de empresas y corporaciones del BCP, Luis Alfonso Carrera, por ejemplo, apeló a alegorías para explicar las dos velocidades que hoy se observan en el crédito a las grandes compañías del país.

“Mal que bien, el Perú ha crecido entre 3% y 3.5% en los últimos dos años y la demanda interna, también. Entonces, las empresas necesitan de financiamiento para más inventarios, para ampliar sus almacenes, para renovar la flota. En ese sentido, ha habido una demanda de crédito relativamente importante. Es el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que no se han embarcado en los planes de inversión grandes”, dijo en el foro Perspectivas Económicas, organizado por el diario Gestión.

“Han preferido esperar un poco (en) los planes de inversión de adquirir una nueva compañía, comprar un terreno y construir una nueva planta (…) Ese tipo de inversión ha estado un poco más fría”, añadió.

Ello se explica porque el país debería –de acuerdo con los elevados términos de intercambio comercial– crecer al 5% o 6%, tasa que se requiere para una reducción real de la pobreza; pero solo lo hace en 3%, sostuvo. “El costo de oportunidad ha sido altísimo. Ha sido no crecer al 5% y no reducir la pobreza en cinco puntos (porcentuales)”, recalcó Carrera.

Pese al crecimiento insuficiente de la economía, el sistema financiero local muestra fortaleza y resiliencia, y evidencia de ello ha sido que recientes shocks externos no lo afectaron, ponderó el director de IFS y presidente de Interseguro, Felipe Morris.

Luis Alfonso Carrera, gerente central de empresas y corporaciones del BCP.

Capital

Así, resaltó sus métricas de capital global como proporción de los activos que gestiona, holgada liquidez y “una mejora tremenda de la calidad de la cartera (cumplimiento en el pago de créditos)” en los últimos dos años. Esto último permitió menores requerimientos de provisiones de los bancos, que redundó en sus resultados financieros.

Sin embargo, el director de IFS reconoció que preocupa el entorno político en el que se desenvuelve el sistema financiero, y aconsejó a las instituciones que lo conforman prepararse para eventuales choques que provengan de ese ámbito.

Morris, empero, consideró que las fortalezas de la banca se originan en la apropiada gestión de esas mismas instituciones, aunque también en la adecuada labor de los supervisores: SBS y BCRP.

Felipe Morris, director de IFS, presidente de Interseguro y Financiera OH!, vicepresidente de Interbank y director de Intercorp Perú e Inteligo Bank. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec