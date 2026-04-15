Dicha insolvencia fue consecuencia de las continuas pérdidas ocasionadas por una deficiente gestión crediticia de sus negocios y el insuficiente respaldo patrimonial por parte de sus accionistas, pese a los reiterados requerimientos de aporte de capital por parte de la SBS.

El sistema de cajas rurales mostró en el 2025 una recuperación tras cinco años consecutivos de pérdidas conjuntas. No obstante, Del Centro fue la única que cerró el año pasado con pérdidas por S/ 5 millones.

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A febrero último, la entidad concentraba el 7% de los créditos directos y el 8.4% de los depósitos del sistema de cajas rurales, pero su rentabilidad patrimonial fue negativa (-58.18%).

Patrimonio

El deterioro patrimonial implica que la entidad pierde su principal respaldo financiero, especialmente para cubrir eventuales pérdidas en la cartera de créditos o enfrentar escenarios de crisis, comentó a Gestión Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.

“Sin este colchón, se incrementa el riesgo de incumplimiento de obligaciones, lo que puede derivar en procesos de intervención o liquidación”, acotó.

En la Caja Rural del Centro, se ha evidenciado deterioro en la calidad de cartera, incremento de provisiones y elevado apalancamiento, lo que limitó su capacidad de absorber shocks, detalló Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad Esan.

Además, el sistema microfinanciero peruano se encuentra en un proceso de transición hacia un modelo más consolidado, resiliente y tecnológicamente avanzado, bajo la supervisión activa de la SBS, dijo.

La reciente intervención de una caja rural vuelve a poner a la luz los riesgos que enfrenta el sistema microfinanciero.

“En el nuevo entorno digital, la escala se convierte en un elemento crítico que va a permitir a las entidades afrontar los costos tecnológicos y mejorar su competitividad”, indicó.

De lo contrario, las entidades pueden quedar rezagadas, sin posibilidades de hacer inversiones eficientes ni ofrecer productos competitivos, manifestó.

En los últimos años, el sistema financiero peruano registró varias intervenciones a entidades, principalmente del segmento microfinanciero.

Figuran la Caja Municipal Pisco en el 2014, Caja Rural Señor de Luren en el 2015 y Financiera TFC en el 2019. Más recientemente, se suman la Caja Rural Raíz en el 2023, así como la Caja Municipal Sullana y Financiera Credinka en el 2024.

Fortalecimiento

La reciente intervención de una caja rural vuelve a poner a la luz los riesgos que enfrenta el sistema microfinanciero cuando las pérdidas se acumulan y erosionan el patrimonio de las entidades, expresó Casana.

A pesar de las advertencias previas del regulador para reforzar el capital mediante inyecciones de recursos, los accionistas -de la caja en intervención- no habrían respondido, comentó.

“Cuando los propios dueños no están dispuestos a capitalizar la empresa, se reducen significativamente las posibilidades de recuperación”, dijo.

Además, elevados niveles de morosidad y una baja calificación de riesgo dificultan su acceso a financiamiento externo o a mecanismos como bonos subordinados o procesos de fusión, agregó.

Lizarzaburu coincide en señalar que las intervenciones de los últimos años reflejan la necesidad de procesos de consolidación mediante fusiones y adquisiciones, como mecanismo de estabilización del sistema microfinanciero.

Devolución

Caja del Centro tiene depositantes 34,814 personas y 359 empresas. Y pon lo que dice la SBS sobre la devolucion.

Todos los ahorristas, personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro de la Caja del Centro, están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) hasta por un monto máximo de S/ 117,200.La SBS comunicará el nombre de la entidad financiera que se hará cargo de la devolución de los depósitos a los ahorristas, a través de su portal institucional y del portal de la caja rural en intervención (www.cajacentro.com.pe). También será publicado en los principales diarios a nivel nacional a partir del próximo 20 de abril.