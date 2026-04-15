En los últimos años, el sistema financiero peruano registró varias intervenciones a entidades, principalmente del segmento microfinanciero.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino a la Caja Rural del Centro tras la disminución de 56.26% de su patrimonio efectivo en los últimos 12 meses, lo que provocó un acelerado deterioro de su solvencia.

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