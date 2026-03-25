Las cajas hemos crecido bastante en tamaño y solidez, y eso genera confianza, dijo Manuel Chacaltana, gerente central de Finanzas y Control de Gestión de Caja Arequipa.
Las cajas hemos crecido bastante en tamaño y solidez, y eso genera confianza, dijo Manuel Chacaltana, gerente central de Finanzas y Control de Gestión de Caja Arequipa.
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Zulema Ramirez Huancayo
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En un contexto de mayor incertidumbre y cambios en las preferencias de los ahorristas, las cajas municipales vienen captando un nuevo perfil de cliente: el segmento premium. Este grupo, con mayor capacidad de inversión, está comenzando a apostar por las microfinancieras.

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