InRetail opera una red de más de 4,000 tiendas bajo diversos formatos y marcas.
Redacción Gestión
InRetail Perú Corp. (InRetail) e Intercorp Financial Services Inc. () anunciaron hoy la adquisición de InFinance XP S.A. (antes Financiera Oh!).

La transacción se ha estructurado como una asociación estratégica entre e IFS, y se materializó mediante la compra de IXP Holding Corp. a IFH Retail Corp. por US$130 millones, según detalla en un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

InFinance XP cuenta con alrededor de tres millones de clientes, colocaciones por S/ 1,700 millones y depósitos por S/ 1,500 millones.

Recientemente, la compañía presentó la marca Sip, una aplicación que consolida sus productos financieros y de pagos, así como su programa de lealtad.

Esta transacción apalanca el posicionamiento financiero de , plataforma financiera que agrupa a Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay, y brinda servicios de banca, seguros, gestión de patrimonio y medios de pago.

, por su parte, agrupa a Supermercados Peruanos, InRetail Pharma e InRetail Shopping Malls; y opera una red de más de 4,000 tiendas bajo diversos formatos y marcas.

La integración de estas capacidades permitirá construir un ecosistema robusto de pagos y financiamiento al consumo, con una propuesta de valor superior para los clientes y una plataforma escalable de soluciones digitales, ampliando el acceso y la conveniencia para millones de familias a través de una oferta financiera centrada en el cliente.

