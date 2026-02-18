Holding. El conflicto en torno a de Rutas de Lima ha sido uno de los principales factores extraordinarios en los estados financieros del grupo.
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Intercorp Financial Services (IFS) reportó una utilidad neta de S/ 1,900 millones en el 2025, impulsada por la recuperación del negocio bancario ​y un mayor dinamismo del crédito, aunque con un impacto adverso por el deterioro de su inversión en Rutas de Lima.

