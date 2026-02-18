Luis Felipe Castellanos, CEO del grupo, indicó que la rentabilidad sobre patrimonio alcanzó el 16.8% el año pasado, índice que incluye el efecto negativo del anuncio de liquidación de la concesionaria vial. ​

A lo largo del último año, IFS tuvo que reconocer un deterioro contable de S/ 205 millones vinculado a la concesión Rutas de Lima, con lo que el valor residual fue de S/ 74 millones, detalló al presentar los resultados de la firma del trimestre pasado.

A través de Interseguro, el holding mantenía inversiones en bonos de la concesionaria que implicaron una mayor provisión durante el tercer trimestre ante la incertidumbre sobre la continuidad de operaciones.

Ajuste

“La concesión de Rutas de Lima se ha convertido en un problema recurrente entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria. (...) Interseguro continúa expandiendo su negocio principal con un sólido desempeño en rentas vitalicias privadas y seguros de vida, incluso tras el impacto negativo de Rutas de Lima este trimestre”, dijo Castellanos en ese momento.

No obstante, en octubre último se anunció el inicio de la liquidación de Rutas de Lima, que llevó a IFS a reconocer el deterioro de valor de su inversión a S/ 74 millones. Ello no implicó una salida de caja, pero sí redujo la utilidad contable.

En ausencia de este evento, la rentabilidad hubiera alcanzado el 18.3%, sostuvo el ejecutivo.

Tras el retiro de Rutas de Lima, los peajes del tramo sur quedaron inactivos y facilitaron el desplazamiento vehicular. Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec

La mayor parte del ajuste ya fue registrada, afirmó. “Creemos haber cubierto cerca del 80% de las provisiones”, explicó y añadió que, con la información legal disponible, no se esperan nuevos deterioros significativos en este 2026.

El conflicto en torno a de Rutas de Lima ha sido uno de los principales factores extraordinarios en los estados financieros del grupo, al tratarse de un activo no financiero cuyo desempeño depende de procesos regulatorios y judiciales más que del ciclo bancario, expresó Castellanos. Ante ello, la compañía aseveró que su negocio principal mantiene una tendencia favorable.

Créditos

Así, Interbank mostró una recuperación progresiva del crédito, especialmente en productos de mayor rendimiento –para el banco– como tarjetas, préstamos personales y para pymes.

Michela Casassa, CFO de IFS, destacó que estos préstamos crecieron 8% anual ante la mejora de la actividad económica.

El gerente general de Interbank, Carlos Tori, destacó un repunte en tarjetas de crédito, que empezó en la segunda mitad del 2025, aunque parcialmente amortiguado por los retiros de fondos previsionales. Aun así, en el último trimestre los préstamos personales crecieron 2.3% y las tarjetas de crédito, 2.5%.

“Sin los retiros de los fondos de las AFP el crecimiento habría sido mayor, pero el uso de tarjetas y soluciones de pago siguió aumentando”, afirmó al proyectar una recuperación de participación de mercado en los próximos meses.

En el 2025 se recuperaron créditos, a través de su subsidiaria Interbank.

Expansión de banca comercial

En este 2026, IFS espera un ROE cercano a 17% y un crecimiento del crédito de un dígito alto, superior al del 2025, proyectó Michela Casassa. La expansión sería impulsada por la banca comercial y la recuperación del consumo, detalló.

El holding prevé, además, ganar participación de mercado en negocios clave, apoyado por la normalización económica y un mayor apetito por financiamiento.

Con el grueso del impacto de Rutas de Lima reconocido, la compañía confía en que los resultados volverán a reflejar principalmente la evolución del negocio financiero, que ya muestra señales de mayor tracción, enfatizó la CFO.