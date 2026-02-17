A finales del 2025, Credicorp anunció un acuerdo -a través de su subsidiaria BCP- para adquirir el 100% de Helm Bank por US$ 180 millones, banco autorizado a operar en el estado de Florida, a fin de robustecer su oferta en el mercado estadounidense.

Esta transacción se alinea plenamente con la estrategia de fortalecer las capacidades transfronterizas del holding, mediante un enfoque de nicho específico, resaltó Gianfranco Ferrari, CEO del holding financiero.

“Sobre los depósitos, nos centraremos en clientes adinerados y empresas regionales, mientras que en préstamos, nuestros segmentos prioritarios son los clientes adinerados de Latinoamérica y los residentes de Florida”, subrayó durante la llamada con inversionistas para la presentación de resultados financieros.

Con esta adquisición, Credicorp no solo amplía su plataforma operativa, sino que también profundiza su capacidad de atender a clientes latinoamericanos con intereses financieros en EE.UU.

Migración

Helm Bank aporta más de US$ 1,000 millones en activos, destacó Ferrari, y refuerza la presencia del grupo en Florida, uno de los estados con mayor dinamismo económico y fuerte vínculo con América Latina.

Desde allí, se atiende tanto a la comunidad local como a una base de clientes predominantemente latinoamericana, en un contexto marcado por una tendencia estructural de salida de capital hacia Estados Unidos, detalló.

“Los clientes latinoamericanos continúan migrando activos a EE.UU., donde Florida destaca por ser un lugar muy conveniente para la inversión, los servicios bancarios y la inversión inmobiliaria. Nuestro mercado objetivo es claro”, aseveró.

Según el CEO, Helm Bank fortalece significativamente la plataforma del grupo al incorporar un banco con licencia completa y asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, sigla en inglés), con capacidades transaccionales esenciales que Credicorp, actualmente, no ofrece en EE.UU.

Mientras que su presencia en Miami se centra en la banca corporativa y privada a través de los servicios de asesoría de inversiones y corredores de bolsa, agregó.

“Helm cubre este vacío con una franquicia que ofrece servicios bancarios diarios completos, financiación de bienes raíces residenciales y tarjetas de crédito, complementando así nuestra propuesta de valor para clientes internacionales”, manifestó.

Crédito

El gerente destacó que la compañía está empezando el año con una cartera de clientes saludable y un crédito en mejora.

“Prevemos un crecimiento de los préstamos de alrededor del 8.5%, respaldado por el impulso minorista en BCP y la expansión continua en Mibanco, junto con una cartera estable y saludable”, expresó.

Asimismo, en el contexto de una recuperación económica sostenida durante el último año, las provisiones -por riesgo de default- se han reducido en los últimos 12 meses gracias a una mejora en el cumplimiento de los pagos, indicó.

El índice de morosidad al cierre del trimestre se situó en 4.5%, inferior a los niveles registrados antes de la recesión de 2023, mencionó.