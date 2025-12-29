Credicorp, el holding de servicios financieros en el Perú con presencia en Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Estados Unidos, anunció hoy que su subsidiaria, Banco de Crédito del Perú (“BCP”), suscribió un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Helm Bank USA (“Helm Bank”).

La operación será por US$ 180 millones, dicho monto estará sujeto a un ajuste habitual del precio al cierre de la transacción.

Al 30 de septiembre del 2025, Helm Bank, un community bank autorizado a operar en el estado de Florida (Estados Unidos de América), contaba con US$ 1,141.8 millones en activos y US$ 106,8 millones de patrimonio neto.

“Creemos que la transacción fortalece la estrategia de Credicorp de mejorar sus capacidades transfronterizas para atender a sus clientes con actividad internacional, y refuerza su capacidad para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes latinoamericanos, preservando al mismo tiempo el legado de Helm Bank como una institución centrada en la comunidad”, señala el grupo en su comunicado.

“Esta adquisición nos permite profundizar nuestra capacidad para servir a los latinoamericanos cuyas vidas financieras transitan tanto en sus países de origen como en los Estados Unidos”, afirmó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

“Creemos que el legado de Helm Bank como una institución centrada en la comunidad, junto con su experiencia en la atención a clientes internacionales, se alinea perfectamente con nuestra estrategia. Esperamos fortalecer ese rol y mejorar sus capacidades dentro de nuestro ecosistema más amplio”, indicó.

“Asociarnos con Credicorp es una evolución natural para Helm Bank”, afirmó Mark Crisp, presidente y CEO del banco estadounidense.

“La solidez financiera de Credicorp, la confianza en su reputación y su filosofía centrada en el cliente proveen una sólida base para nuestro próximo capítulo. Juntos, estamos bien posicionados para amplificar nuestro impacto y brindar mayor valor a las comunidades a las que servimos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica”, comentó.

La finalización y el cierre de la transacción están sujetos a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las aprobaciones regulatorias correspondientes en los Estados Unidos y el Perú.