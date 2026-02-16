El uso de las app de bancos y cajas se expandió rápidamente desde el 2020, por los rigores de la pandemia que obligaron a las personas a preferir las operaciones virtuales en lugar de las físicas, tendencia que se afianza.

En este escenario, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) propone que las instituciones financieras difundan información a los clientes de los tarifarios aplicables a los productos y servicios que ofrecen a través de sus aplicativos, así como sus “beneficios, riesgos y condiciones”.

Los tarifarios de la banca comprenden tasas de interés, comisiones, cargos y todo tipo de costos para los usuarios.

“Esta información debe contener, como mínimo, lo detallado en el Anexo 4 del reglamento”, señala la SBS en su propuesta, presentada en enero, para modificar la norma de conducta de mercado del sistema financiero.

Entidades financieras deberán seguir nuevas disposiciones para sus canales digitales. (Foto: Andina)

Estándar mínimo

“Antes era más acotado. Lo que está haciendo la SBS es recoger las mejores prácticas. Lo está volviendo el estándar mínimo, siempre apuntando a aumentar la información que se revela para que los usuarios entiendan lo que están contratando previamente”, manifestó a Gestión Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors.

El anexo 4 del reglamento al que hace referencia la SBS dispone la revelación de información como las diferencias entre el pago adelantado y el pago anticipado de un préstamo, y los derechos que tienen los clientes de requerir su aplicación y la forma en la que esta procede.

Además, el referido dispositivo exige explicitar los canales para la presentación y atención de solicitudes de información en el caso de fallecimiento del titular de la cuenta, o para la resolución del contrato.

Ahora, estos y otros puntos contenidos en el anexo 4, serán lo mínimo indispensable que deberá informar la entidad financiera a través de sus aplicativos.

Anteriormente, el reglamento de gestión de conducta de mercado del sistema financiero no contemplaba nada específico sobre los aplicativos móviles. Solo se hacía mención a las páginas web, pero ahora en ambos canales se deberá cumplir el mismo estándar.

“La SBS está robusteciendo (con la propuesta normativa) todo el canal de información digital”, opinó Luis Miguel Garrido, asociado senior de Rubio, Leguía Normand.

Tarjetas de crédito

Según lo que propone la SBS, los bancos deberán presentar, además, en su página web en forma comparativa las características de las tarjetas de crédito que ofrecen de acuerdo con los perfiles de los clientes, sus intereses, así como las tarifas aplicables.

“(La superintendencia) está impulsando un mayor nivel de transparencia a nivel de página web y aplicativo móvil”, destacó Castro.

Por su lado, Garrido consideró que estás disposiciones responden a que la SBS busca reforzar la confianza en el sistema financiero en medio de la mayor adopción de los canales digitales por parte del público.

Los bancos deberán presentar en su página web en forma comparativa las características de las tarjetas de crédito que ofrecen de acuerdo con los perfiles de los clientes. (Foto: USI)

Validación

Otra disposición del supervisor es que las entidades financieras deberán validar el diseño de sus nuevos productos con usuarios que pertenezcan al público objetivo al que se dirigen, antes de iniciar su comercialización.

El objetivo, según lo dispuesto por la SBS, es verificar que el diseño del producto sea consistente con el público objetivo, así como otros aspectos como que la información sea de fácil comprensión y no induzca a error a los usuarios.

Castro explicó que, si bien las entidades financieras, en particular las más grandes, realizan este tipo de validaciones, esto ahora se volverá un derecho para los clientes (y una obligación para la banca).

“(La entidad financiera) va a tener que hacer una especie de focus group y testear eso (el producto) antes de presentar a la SBS la propuesta de su aprobación“, comentó el abogado.