Intercorp Financial Services (IFS), integrada por Interbank, Intéligo SAB e Interseguro, cerró el año 2025 con una utilidad neta de S/ 1,943 millones, ¿en qué negocio subieron más los beneficios?
Frente al 2024, la totalidad del holding registró un crecimiento del 49% en el beneficio neto.
Interbank alcanzó utilidades por S/ 1,475 millones; Intéligo aumentó sus utilidades netas en 68% e Interseguro creció 36% gracias al avance de su negocio principal de rentas.
El resultado se vio respaldado por el crecimiento de 11% en el número de clientes principales en banca minorista, así como por el dinamismo del negocio de seguros, que registró un incremento de 61% en primas emitidas, según IFS.
Por su parte, el negocio de gestión de patrimonio mostró una expansión de 14% en activos bajo administración.
“Estos resultados confirman nuestra capacidad de adaptarnos a entornos cambiantes y seguir generando valor”, mencionó Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS.
Por su parte, Michela Casassa, CFO de IFS, resaltó que los resultados evidencian la disciplina financiera y la capacidad de ejecución a lo largo del año.
Compromiso sostenible
En línea con su propósito y estrategia de sostenibilidad, IFS viene fortaleciendo sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para generar impacto medible y contribuir al cierre de brechas. Así, Interbank ha recibido el reconocimiento #4 en el ranking Merco Responsabilidad ESG Perú 2025.