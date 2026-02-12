Intercorp Financial Services (IFS), integrada por Interbank, Intéligo SAB e Interseguro, cerró el año 2025 con una utilidad neta de S/ 1,943 millones, ¿en qué negocio subieron más los beneficios?

Frente al 2024, la totalidad del holding registró un crecimiento del 49% en el beneficio neto.

Interbank alcanzó utilidades por S/ 1,475 millones; Intéligo aumentó sus utilidades netas en 68% e Interseguro creció 36% gracias al avance de su negocio principal de rentas.

El resultado se vio respaldado por el crecimiento de 11% en el número de clientes principales en banca minorista, así como por el dinamismo del negocio de seguros, que registró un incremento de 61% en primas emitidas, según IFS.

Vista aérea de la Torre Interbank, ubicada en el distrito de La Victoria, uno de los principales centros financieros de Lima.

Por su parte, el negocio de gestión de patrimonio mostró una expansión de 14% en activos bajo administración.

“Estos resultados confirman nuestra capacidad de adaptarnos a entornos cambiantes y seguir generando valor”, mencionó Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS.

Por su parte, Michela Casassa, CFO de IFS, resaltó que los resultados evidencian la disciplina financiera y la capacidad de ejecución a lo largo del año.

Interbank alcanzó utilidades récord por S/ 1,475 millones en el 2025.





Compromiso sostenible

En línea con su propósito y estrategia de sostenibilidad, IFS viene fortaleciendo sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para generar impacto medible y contribuir al cierre de brechas. Así, Interbank ha recibido el reconocimiento #4 en el ranking Merco Responsabilidad ESG Perú 2025.