El Ranking 200 Empresas Líderes en ESG por sectores de Merco 2025 confirma que la sostenibilidad avanza a distintas velocidades según la industria. A diferencia del Top 100 general —que mide liderazgo transversal—, el ranking sectorial permite observar dinámicas internas, nuevos jugadores y sectores que están elevando sus estándares.

Cabe recordar que en 14 ediciones del ranking Merco, apenas el 2% de las compañías ha logrado mantener consistentemente su posición, lo que demuestra que el liderazgo ESG es dinámico y competitivo.

Sectores con mayor dinamismo

En alimentación, se registró el ascenso de un nuevo líder que subió siete posiciones, además del ingreso de compañías como Molitalia y Ajinomoto, reflejando una mayor presión del consumidor por trazabilidad y gestión responsable de la cadena de valor.

En el sector automotriz, Divemotor ingresó al ranking, en una industria que enfrenta el reto de adaptación tecnológica y reducción de huella ambiental.

El sector bancario muestra nuevos movimientos, con el ingreso de Caja Piura en el Top 200, lo que evidencia que la sostenibilidad ya no es exclusiva de la gran banca, sino también de las microfinancieras. Además, en el sector Financiero, figuraron Izipay y Tarjetas Oh!

En bebidas aparecen Heineken y Cartavio. De otro lado, en consultorías, Miranda & Amado irrumpe en el puesto 3; también ingresan Bigmodn Group, Arellano Consultoría y ELSA.

En tecnología, Mercado Libre figura entre las empresas reconocidas, en un sector donde la discusión gira en torno a gobernanza digital, protección de datos y logística sostenible.

La Ibérica ingresó por primera vez al top del sector gastronomía; al igual que Paraíso, Trupal y Unimaq en el rubro industrial. En logística debutaron Rappi y APM Terminals; en minería, Marcobre y Pan American Silver; y en petróleo y gas, Hunt Oil. También se incorporaron por primera vez Grupo Efe y Perfumerías Unidas en retail especializado; la Clínica Ricardo Palma en salud; Cinemark en servicios varios; y Sky Airline en transporte aéreo.

Minería: presión y permanencia

El sector minero mantiene una presencia relevante, con 19 empresas en el ranking. Desde que Merco inició esta medición en 2012, las compañías extractivas han estado bajo constante escrutinio por su impacto ambiental y social.

La gestión de activos ambientales, la relación con comunidades y la transparencia en la toma de decisiones son factores determinantes.

TOP 200 sectorial

Para el Ranking Merco Responsabilidad ESG 2025 se aplicó una metodología basada en 26 fuentes de información y más de 43 mil encuestas, incluye directivos, expertos, analistas y otros stakeholders. La evaluación cruzada impide que una empresa determine su propia posición.

