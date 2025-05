¿Cómo llega la Clínica Ricardo Palma a estos 50 años?

La Clínica siempre ha sido pionera, desde sus orígenes. Fue, de hecho, la primera institución que aceptó trabajar con pospago y ahora crédito con las aseguradoras. También fue pionera cuando creó su autoseguro hace ya 20 años, Plan Salud, y siempre ha tenido esa vocación de ser innovadora. Llegamos a estos 50 años en una fase de estabilidad ya en la estructura accionarial, después de los cambios que ha habido el año pasado y, por lo tanto, con un plan estratégico para los próximos cuatro años ya muy orientado.

¿Cómo les fue el 2024?

Fue el año de la salida del Grupo Fresenius, que es la matriz alemana del Grupo Quirónsalud. En 2023, Fresenius empieza a establecer su política de desinversión en Latinoamérica y se empiezan las negociaciones para su salida del accionario de la clínica Ricardo Palma. Y eso se consolida en abril del 2024. Desde ese momento tenemos ya la estructura accionarial actual, ya consolidada, con unos nuevos socios que ya participaban en parte de la clínica, pero que aumentan su presencia y algún otro que se incorpora.

¿Qué vino después?

A raíz de eso elaboramos el plan estratégico, con una clínica ya con una visión a futuro, estableciendo cuáles van a ser nuestras prioridades. El año pasado ha sido un año de consolidación de la clínica también, no solamente por el cambio en la estructura accionarial, también ha habido cambios en toda la estructura de gestión de la propia clínica. Se han renovado equipos.

Yo mismo llevo 16 meses en la clínica y se han ido renovando los equipos para poder afrontar los retos que vienen.

Jesús Manso Pérez-Cosío, gerente general de la Clínica Ricardo Palma, en entrevista con Gestión.

El nuevo plan de infraestructura de la Clínica Ricardo Palma

¿Cuáles son las primeras acciones contempladas en el nuevo plan?

El plan estratégico yo creo que tiene marcada una palabra importante, que es crecimiento. Aspiramos a crecer casi cerca al doble dígito porcentual por año en nuestras ventas, es decir, somos ambiciosos. Pero para crecer también sabemos que uno de los elementos fundamentales que tenemos que hacer es reordenar y repensar las infraestructuras de la clínica, con un plan director de infraestructuras.

Ya estamos trabajando en él, es ambicioso, queremos crecer en nuestra sede de San Isidro, reordenarnos, porque sabemos que tenemos algunos espacios, aunque se han hecho inversiones potentes en los últimos años, se ha renovado la hospitalización, etc., pero sabemos que tenemos todavía mucho que reordenar. Para desarrollar ese plan de infraestructuras ya estamos trabajando con cuatro estudios de arquitectura, dos peruanos, uno colombiano y uno español, a los cuales hemos invitado a analizar con nosotros las necesidades que tenemos y seleccionaremos a lo largo del mes a uno de esos estudios para que con nosotros elabore un plan director de infraestructuras.

En los últimos años se han incorporado espacios alrededor de la sede principal de San Isidro, ¿qué harán?

Primero reordenar, por ejemplo, edificios administrativos, ver la fase primera de ese plan de infraestructuras. Nosotros tenemos algunas prioridades ya detectadas que habrá que trabajar con ese estudio de arquitectura.

Una de ellas es el reordenamiento de los espacios administrativos, pero quizás la más importante para los pacientes es el crecimiento en camas de hospitalización. Estamos con ocupaciones cercanas al 85-90%, que en la práctica son muy altas. Y otra parte muy importante tiene que ver con la emergencia.

Igualmente, el área de farmacia. Tenemos determinadas áreas donde sabemos que tenemos que ofrecer todavía una mejor experiencia a los clientes. Le destacaba a usted que uno de los ejes principales del plan era el crecimiento. Yo me adelantaba un poco la parte de hospitalización y también de emergencia.

Si bien el plan de infraestructura todavía se va a diseñar, ¿las ampliaciones serían en esta misma sede de San Isidro o han pensado en otra locación?

En ese plan de infraestructura, la prioridad ahora mismo para nosotros es reordenar y hacer crecer la sede de San Isidro. No descartamos buscar otros espacios a lo largo de la ciudad, también para acercarnos a nuestros clientes. No solamente atendemos muchos pacientes de Iiafas (aseguradoras), tenemos un autoseguro que tiene cerca de 50,000 afiliados. Algunos están en San Borja, San Isidro, pero hay otros que están en otros distritos de la ciudad.

Y creemos que también tenemos que explorar, no descartamos explorar, esas posibilidades y oportunidades de acercarnos más a nuestros clientes. Por lo pronto lo más tangible es el crecimiento de esta sede.

Al menos en las áreas de hospitalización y emergencia, ¿este año se podrían comenzar a ejecutar algunas iniciativas de crecimiento?

Este año se va a definir todo el plan. En el último trimestre, con el estudio de arquitectura, podremos presentar ese plan de crecimiento. Y la primera fase, que posiblemente la prioridad como decía está en hospitalización y emergencias, por temas de licencias, etc., creemos que hasta el 2026 no se van a poder iniciar, pero tal y como lo tenemos concebido en nuestro plan estratégico, el inicio de esa fase debería ser en el año 2026.

¿Marcaría un reinicio de grandes inversiones?

Yo creo que, como gran proyecto de levantar edificios o de construir edificios, fue la Torre B de consultorios, que ya tiene bastantes años, 10 años o más, es decir, no ha habido grandes inversiones en infraestructura, ha habido pequeñas cosas, pero no en lo que es edificio, se han hecho inversiones en tecnología, pero no tanto en infraestructuras. Sería un hito, evidentemente.

¿Ya se tiene un presupuesto a priori?

La clínica viene invirtiendo y así va a seguir con un capex de business as usual (gasto corriente) de entre S/ 11 millones y S/15 millones anuales, pero lo estimado, que todavía es preliminar, es que a partir del año 2026 y hasta el 2030, es que el promedio anual va a estar en torno a los S/15 millones adicionales relacionados solamente con infraestructura.

Balance y proyecciones en 2025

En tanto, ¿el 2024 ya venían creciendo cerca de doble dígito?

Bueno, ha sido un año bueno en cuanto a que se ha crecido con respecto a años previos, pero también ha estado bastante marcado por los cambios accionariales, los cambios de equipo de dirección y gestión de la clínica, los cambios de funcionarios. Entonces, eso obviamente marca, digamos que no han estado todos los esfuerzos tampoco en la parte comercial, no se ha centrado tanto, ha habido que reforzar mucho el equipo para poder afrontar ese reto.

Cuando hay un cambio de accionariado tan importante, del 50%, pues obviamente el proceso consume mucho tiempo, mucha energía. Los pacientes nos han seguido respondiendo, hemos crecido con respecto al 2023 y ha sido un buen año en cuanto a resultados, pero ahora somos todavía más ambiciosos

¿Este 2025 ya se acercarían al doble dígito de crecimiento?

Ese es el objetivo, acercarnos al doble dígito, hemos tenido un buen primer trimestre, pero bueno, el año es muy largo, el primer trimestre vamos cumpliendo nuestros objetivos y hay que ver cómo se sigue desarrollando el año.

Y en este crecimiento, ¿qué áreas médicas serían claves?

Por un lado, es importante nuestro autoseguro, donde se está haciendo un esfuerzo importante por darlo a conocer más, porque hay mucha gente que no conoce el seguro de la clínica Ricardo Palma, luego si algo tiene la clínica, aunque hay áreas donde destacamos mucho, por ejemplo, yo creo que somos la única institución de salud del Perú que está certificada a nivel avanzado para el tratamiento de ictus, no hay ninguna otra en el ámbito de la neurología. La cardiología donde somos potentes, también procesos quirúrgicos, pero a mí lo que me gusta destacar de la clínica y creo que nos diferencia de otras instituciones en el ámbito privado es la capacidad de, en una sola sede, hacer una atención integral.

Somos una clínica que puede atender mucha complejidad, que reúne a todas las especialidades, yo creo que eso es lo diferencial, no buscar tanto la asimetría, ser muy buenos en una cosa, pero luego que te tengas que buscar otro especialista u otra clínica.

Inversiones permanentes y transformación tecnológica de la Clínica Ricardo Palma

En tanto, ¿en qué se invierte el presupuesto anual fijo?

Ahora mismo vamos a hacer una inversión por encima del millón de dólares en un cineangiografo porque tenemos que renovar el que tenemos, somos una clínica que se ha acreditado como centro avanzado para el tratamiento de ictus, también tenemos un muy buen nivel de tratamiento de procesos cardiológicos agudos, pero obviamente hay que invertir y hay que renovar equipo, son ambas cosas, procesos y tecnología médica. En los últimos años, lo cierto es que yo creo que todas las instituciones de salud donde estamos haciendo muchas inversiones es en tecnologías de la información.

¿Qué cambios tecnológicos vienen realizando?

La transformación digital del sector nos está arrasando. En los últimos años hemos hecho inversiones, creo que puede estar por encima de los dos millones de dólares, entre la historia clínica electrónica, toda la renovación de nuestro ERP (Planificación de Recursos Empresariales), nuestro sistema de facturación, etc., también son inversiones.

¿Están apostando fuerte por la telemedicina?

Trabajamos la telemedicina, obviamente, ahí creo que nos pasó a todos, la pandemia nos obligó a hacer telemedicina, o digamos que impulsó muchísimo la telemedicina, y se sigue haciendo. El reto es hacerla cada vez mejor, es decir, telemedicina puede ser una llamada telefónica con el paciente, pero hoy día ya estamos viendo que hay iniciativas que acabarán llegando de dispositivos de telemonitorización de los pacientes. Entonces, primero hay que sentar las bases, creo que es lo que venimos haciendo en los últimos tres a cuatro años con inversiones muy fuertes. Llegan iniciativas por todas partes, lo difícil ahora es poner criterio.

¿Hay un impulso especial a las teleconsultas?

No hay un impulso especial por avanzar en las teleconsultas, es decir, a los pacientes que lo requieren, los médicos que lo solicitan, sí que se les facilita hacer la teleconsulta, pero más allá de la teleconsulta, lo que tenemos que empezar a pensar es en eliminar del proceso de atención todo aquello que no les aporta valor.

Expansión y negocios

De otro lado, ¿el crecimiento será siempre orgánico o ven alguna compra?

El ADN de quien quiere ser líder es estar atento al mercado, no es que haya un objetivo claro de salir a hacer adquisiciones, pero no se descarta seguir liderando, y eso supone estar atentos a lo que hay alrededor y si surgen oportunidades no desdeñarlas.

¿Cuál es el alcance actual de la clínica en pacientes y atenciones?

Atendemos aproximadamente 50,000 consultas mensuales. Los servicios más demandados pues seguramente sean cardiología, neurología, medicina interna, yo creo que son servicios que tienen un mayor volumen de pacientes, la dermatología también mueve muchos pacientes. Tenemos alrededor de 130 camas (de hospitalización) y estamos teniendo aproximadamente cerca de 4,500 estancias mensuales. En torno a 600, 700 cirugías todos los meses, esos son los grandes números de la clínica, promedios.

¿También vienen creciendo en pacientes?

Los pacientes están creciendo, pero debemos tener la capacidad para atender más pacientes, por eso le comentaba que en la primera fase del plan de infraestructuras queremos ver cómo poder hacer crecer nuestras camas de hospitalización en torno a un 15%, porque ahí es donde quizás tenemos más dificultades en el corto plazo. En otras áreas, como por ejemplo, en el área de consultas externas, a pesar de que tenemos 50,000 pacientes, la mejora de los procesos, la eliminación de lo que no aporta valor, la puesta en marcha de iniciativas digitales, creo que nos permitiría con la infraestructura que tenemos atender más pacientes.

¿Hay algún esfuerzo particular para impulsar el seguro propio?

Le llamamos Plan Salud, cumplió 20 años el año pasado y creo que estamos alcanzando este mes los 50,000 afiliados. Queremos que siga creciendo, primero, porque evidentemente es una fuente importante de pacientes para la clínica y aporta algo diferencial en el mercado, pues asegura a gente sin límites de edad, con preexistencias, y eso está cubriendo también un espacio del mercado que las aseguradoras tradicionales no están atendiendo.

¿Cómo van en certificaciones?

La última recertificación que hemos obtenido, por tercera vez, es de Joint Commission International (JCI), un organismo norteamericano que representa los más altos estándares en calidad y seguridad del paciente. Todos los hospitales y clínicas en los Estados Unidos tienen que estar certificados por Joint Commission para poder trabajar para los sistemas de salud de Medicare.

La clínica ahora en febrero se recertificó para el periodo 2025-2028. Creo que es una certificación muy global en la clínica, afecta tanto la parte asistencial como de infraestructuras. También estamos evaluando certificaciones, por ejemplo, para nuestra unidad de sueño y epilepsia.

Para cerrar, ¿hoy como está constituido accionarialmente la Clínica?

Un 50% es de un grupo importante de médicos de la clínica, constituidos como una sociedad llamada Holding Médico. Y el otro 50%, que parte era de Quirónsalud y parte era de inversores locales, digamos peruanos, hoy día está en manos del grupo MEDA, que es un grupo de inversor, bueno, de dos grandes inversores o empresarios peruanos.

¿Esa estructura se podría mantener o hay interés por vender?

No, la clínica tiene una estructura que se ha consolidado en el año 2024. Los inversores actuales tienen vocación de permanencia, en todas sus inversiones siempre, y así nos lo han manifestado, están aquí para quedarse y seguir apostando por la clínica muchos años.