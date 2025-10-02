Merco presentó la 14ª edición de su Ranking de Líderes 2025, que por primera vez se publicó de manera independiente al del Merco Empresas. El estudio revela quiénes son los ejecutivos que, con visión, carisma y capacidad de gestión, destacan en 28 sectores de la economía peruana y proyectan reputación más allá de sus organizaciones.

J Miguel Solano Morales, gerente general de Merco en Perú, indicó que los líderes tienen en común una visión, misión, valores, “un propósito muy fuerte que atrae a sus seguidores, sumado a un alto grado de carisma y voluntad que contagia y manejan muy bien las habilidades blandas, no saben todo, pero saben quién lo sabe. Delegan autoridad, pero nunca responsabilidad, son leales con sus principios, son inspiradores, muy comprometidos con sus objetivos, apasionados por lo que hacen… en fin, un ejemplo a seguir", señala.

Asimismo, asegura que existe una transferencia reputacional entre el líder y la empresa, para bien o para mal, ya que las reputaciones de ambos se cruzan. “El Plan Estratégico de Reputación Corporativa se debe elaborar tanto para la empresa como para el líder, para que este último ayude a que la Reputación de la Empresa siga creciendo”, afirma en diario Gestión.

Cabe recordar que este ranking se elaboró tras realizarse más de 43,000 encuestas y contó con la auditoría de KPMG.

¿Quiénes son los líderes en los sectores económicos?

Fuente: Merco Líderes 2025. Diseño: Kelly Villanueva

Fuente: Merco Líderes 2025. Diseño: Kelly Villanueva

Fuente: Merco Líderes 2025. Diseño: Kelly Villanueva

Fuente: Merco Líderes 2025. Diseño: Kelly Villanueva

Fuente: Merco Líderes 2025. Diseño: Kelly Villanueva

Fuente: Merco Líderes 2025. Diseño: Kelly Villanueva

Fuente: Merco Líderes 2025. Diseño: Kelly Villanueva

Fuente: Merco Líderes 2025. Diseño: Kelly Villanueva

Fuente: Merco Líderes 2025. Diseño: Kelly Villanueva

Fuente: Merco Líderes 2025. Diseño: Kelly Villanueva

Fuente: Merco Líderes 2025. Diseño: Kelly Villanueva