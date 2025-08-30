Molitalia fue fundada en Lima en octubre de 1964 por un grupo de empresarios peruanos descendientes de inmigrantes italianos —entre ellos Franco Pizzolli, los hermanos Ernesto y Gabriel Lanata Piaggio, Arturo Madueño, Renato Lercari Piaggio y Luis Piaggio Matute. (Foto: GEC).
Molitalia fue fundada en Lima en octubre de 1964 por un grupo de empresarios peruanos descendientes de inmigrantes italianos —entre ellos Franco Pizzolli, los hermanos Ernesto y Gabriel Lanata Piaggio, Arturo Madueño, Renato Lercari Piaggio y Luis Piaggio Matute. (Foto: GEC).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

Durante más de medio siglo, Molitalia ha estado presente en el desarrollo de la industria alimentaria peruana. Lo que comenzó como un emprendimiento familiar con raíces italianas se convirtió, con el tiempo, en una empresa relevante dentro del sector de consumo masivo. Desde sus primeros sacos de harina elaborados con maquinaria importada desde Italia, hasta un portafolio que hoy abarca más de 800 productos, la compañía ha atravesado distintas etapas marcadas por la tecnificación, la diversificación y la inversión sostenida. Un punto clave en su trayectoria se registró en 1997, cuando fue adquirida por el conglomerado chileno Empresas Carozzi, lo que dio paso a una nueva fase de crecimiento estructural.

TE PUEDE INTERESAR

Ormeño: la historia de la caída de un pionero del transporte terrestre en Sudamérica
De las raíces del cemento peruano a un imperio global: así creció Unacem
La historia de Polystel: Una marca que pasó del Grupo Romero al Grupo Flores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.