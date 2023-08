Molitalia planea ampliar su capacidad de almacenamiento en su planta de Cajamarquilla (Lima), dedicada al procesamiento de alimentos para mascotas. La empresa de consumo masivo proyecta incorporar una capacidad adicional de 238.10% tras habilitar dos áreas dentro de la mencionada infraestructura, con el objetivo de realizar el despacho de productos terminados desde el predio.

La compañía presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) en el que detalla una inversión de S/ 980,162 para habilitar dos nuevas áreas que ocuparán 2031 m2 y 604 m2, respectivamente.

En la actualidad, los productos terminados se trasladan de la planta en Cajamarquilla a los centros de distribución de Lurín y Planta Venezuela, para que desde estas zonas se pueda atender a los diferentes canales de venta a nivel nacional. Desde esta sede se pretende despachar el 50% del volumen que se traslada a los almacenes de provincia y el 100% del canal de ventas de mayoristas y distribuidores.

El documento oficial aclaró que la habilitación de las nuevas áreas de almacenamiento no incrementará la capacidad máxima de producción de la planta. “El crecimiento de la producción se ha proyectado en tres fases. Actualmente, la planta se encuentra en su segunda fase de crecimiento, por lo que hasta el momento no se ha alcanzado la máxima capacidad de producción”, se indicó en el ITS.

Inversiones de Molitalia en 2023

A inicios de año, Molitalia invirtió más de S/ 33 millones en su nueva línea de producción de pastas premium en el mercado peruano, ampliando su capacidad en casi 4,000 kilos de pasta por hora.

Con esta nueva inversión, Molitalia se trazó el objetivo de ser el principal jugador en el segmento de pastas de alta calidad. “Esta nueva inversión es el reflejo del compromiso que mantenemos con nuestros más exigentes consumidores; así como nuestro deseo de atraer a aquellos que buscan una pasta de verdadera calidad”, sostuvo Pedro Fernández Cuéllar, gerente general de Molitalia, por medio de un comunicado oficial.