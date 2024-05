José Alzamora, director ejecutivo de Tale, explicó a Gestión que una de las principales metas que se ha trazado la compañía de capitales peruanos, con 14 de años de experiencia, es consolidar su presencia en el mercado español a través del desarrollo de dos proyectos inmobiliarios que se construirán en el balneario de Palma de Mallorca este año. En concreto, ambos desarrollos entregarán una oferta de más 100 unidades de departamentos. “Estamos empezando con España que es el punto de entrada a Europa. El primero de estos proyectos, registra una preventa cercana a 50%. La próxima semana podría cerrar el acuerdo con la constructora”, precisó.

La inmobiliaria tiene previsto iniciar la edificación de este primer edificio en junio próximo, que tomará, como máximo, unos 18 meses para su construcción. El segundo proyecto, en tanto, se encuentra actualmente en etapa de preventa, y se prevé que su construcción empiece entre cinco a seis meses “España registra una alta demanda por departamentos, especialmente en las zonas de playas, debido a que el teletrabajo impulsó la migración de los ciudadanos de Europa del este”, comentó. Los apartamentos a desarrollarse son de similares características a los que expenden en Perú.

Así, la oferta inmobiliaria a desplegarse en este país constará de departamentos de tamaños diversos, que van desde 40 metros cuadrados hasta 200 metros cuadrados. Para su expansión a España, Tale destinará 13 millones de euros en total (US$ 11.7 millones) que se divide en 7 millones de euros que se usarán para el primer proyecto y 6 millones de euros para el segundo. Además de los planes en marcha, paralelamente está analizando el desarrollo de otras propuestas inmobiliarias ya sea en Mallorca, Málaga o Madrid.

“De hecho nos han ofrecido algunas oportunidades para desarrollo inmobiliario en Portugal. No obstante, nuestro foco está en España, debido a que los principales compradores de nuestros departamentos son los propios españoles”, subrayó.

A la par de España, otro destino de su interés es el estado de Florida, en Estados Unidos. Aunque reconoció que todavía no han encontrado oportunidades interesantes para ingresar al mercado anglosajón. La llegada de Tale a Florida está previsto en tres años, proyectó.

Mercado peruano

El cofundador de Tale indicó que sobre el territorio nacional tiene previsto su incursión en el desarrollo de casas de playa en Tumbes. Este proyecto está en etapa pre operativa, para ser puesta en preventa a mediados de año y empezar su construcción en mayo de 2025. “Estamos presentes en todas las etapas que conlleva el desarrollo inmobiliario desde la preventa o lanzamiento, construcción y acabados”, argumentó.

De este modo, sostuvo que, en 2023, a pesar del contexto económico retador, logró un avance de 30% de su facturación en relación al 2022. Para este año, se ha puesto como objetivo un repunte de 50%. “Aspiramos en lograr una facturación cercana a los US$ 60 millones por venta de departamentos”, expresó. Para alcanzarlo, además de los proyectos fuera del país, a nivel local tiene en cartera 12 proyectos en venta, ubicados en diversos distritos de la capital, de los cuales seis edificios están en construcción. Los precios de sus viviendas van desde US$ 54,000 hasta US$ 450,000.

Claves

Multifamily: Grupo Tale Inmobiliaria no descartó la posibilidad de incursionar “ más adelante ” en este mercado, aunque “ por el momento ” no es su foco de interés.

no descartó la posibilidad de incursionar “ ” en este mercado, aunque “ ” no es su foco de interés. VIS: El ejecutivo agregó que dentro de su cartera de proyectos se encuentran las Viviendas de Interés Social (VIS) las que consideró que van dirigidos a todas las familias que demanda una vivienda digna. Su cartera de proyectos VIS está concentrada en distritos como Chorrillos y Surco.

El ejecutivo agregó que dentro de su cartera de proyectos se encuentran las las que consideró que van dirigidos a todas las familias que demanda una vivienda digna. Su cartera de proyectos está concentrada en distritos como Chorrillos y Surco. Inversión total : En la cartera de proyectos de Tale en 2023 ascendió a US$ 47.8 millones. Para este año se proyecta un crecimiento de 16%.

En la cartera de proyectos de Tale en 2023 ascendió a US$ 47.8 millones. Para este año se proyecta un crecimiento de 16%. Al 2025: Dado que la mayoría de los proyectos estarán en etapa de construcción, la firma anticipa un aumento del 70% con respecto al año anterior, alcanzando así una inversión de US$ 4.4 millones.

