Molitalia ampliará su capacidad de producción para sus líneas de gomas y chocolate en su planta de Los Olivos (Lima). La compañía de origen peruano, que compite en distintas categorías de consumo masivo, apunta a incrementar la producción actual de gomas y chocolate en un 29.94% y 151.95%, respectivamente. La etapa de construcción duraría 17 semanas y se destinará una inversión total de S/ 4,373,109 (sin IGV).

La empresa presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) en el que detalla una inversión de S/ 2,584, 109 para la ampliación del área de gelificación de la línea de gomas, reubicación de balanza y sala de compresoras en un área de 176.32 m2. El monto restante, que asciende a S/ 1,789,000, será empleado para la instalación de un equipo de moldeado de chocolate, que ocupará 714.05 m2, respectivamente.

De acuerdo a la compañía, la implementación de dicho proyecto se sustenta debido a que, teniendo en consideración los volúmenes de demanda actuales y futuras, la sala de gelificación no podrá satisfacer la capacidad de producción de los próximos años. Para determinar ello, Molitalia realizó un estudio sobre su proyección de los volúmenes de producción de gomitas y chocolate hasta el año 2033.

LEA TAMBIÉN: Molitalia ampliará su capacidad de almacenamiento en planta de alimentos para mascotas

Continúa ritmo de inversiones

En agosto del 2023, Molitalia presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) en el que detallaba una inversión de S/ 980,162 para habilitar dos nuevas áreas, que ocuparán 2031 m2 y 604 m2 en su planta de Cajamarquilla (Lima).

El objetivo de este proyecto se centra en ampliar su capacidad de almacenamiento dedicado al procesamiento de alimentos para mascotas, al incorporar una capacidad adicional de 238.10%, con la meta de realizar el despacho de productos terminados desde el predio.

El documento oficial aclaró que la habilitación de las nuevas áreas de almacenamiento no incrementará la capacidad máxima de producción de la planta. “El crecimiento de la producción se ha proyectado en tres fases. Actualmente, la planta se encuentra en su segunda fase de crecimiento, por lo que hasta el momento no se ha alcanzado la máxima capacidad de producción”, se indicó en el citado ITS.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.