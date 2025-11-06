Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, asistió al CADE 2025. Foto: Giancarlo Ávila
Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, asistió al CADE 2025. Foto: Giancarlo Ávila
José Carlos Reyes Leyva
La rentabilidad de los fondos de pensiones se ha visto afectada este año debido a la caída de los bonos de Rutas de Lima, reconoció Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra.

