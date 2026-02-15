El holding financiero está conformado por Interbank, pero además por la casa de bolsa Intéligo SAB y por Interseguros.

La utilidad neta de la compañía subió 49% durante el 2025, frente al año previo, alcanzando una utilidad neta de S/ 1,932 millones.

Interbank, Intéligo e Interseguros forman parte de IFS.

El valor fundamental proyectado para IFS va desde US$ 54, asignado por Kallpa SAB, hasta US$ 41.34, de Grupo Coril.

Según los análisis recogidos por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), los agentes esperan, en general, que IFS mantenga un sólido desempeño durante el 2026, respaldado por la estabilidad de su calidad de activos, un costo de riesgo contenido y un crecimiento más dinámico de los préstamos al consumo, donde Interbank cuenta con “claras ventajas competitivas”.

Sin embargo, las casas de bolsa esperan un ROE (rendimiento patrimonial) de mediano plazo por debajo del objetivo de IFS de 18%.

Al cierre del 2025, el ROE de la empresa fue de 16.7%

Tras la publicación de resultados al cuarto trimestre del 2025, el consenso de las SAB mantiene una visión positiva sobre IFS.

Los analistas destacan la reducción de los gastos en provisiones y el crecimiento de la colocación de préstamos, impulsado principalmente por el segmento de tarjetas de crédito e hipotecarios.

De cara al 2026, los analistas aseguran que IFS se encuentra en una etapa temprana de recuperación, con mayor dependencia de la normalización del consumo.

Los analistas destacan la reducción de los gastos en provisiones y el crecimiento de la colocación de préstamos de Interbank en el 2025. (Foto: GEC)

Entre los riesgos, se mencionan el entorno macro y político local que podría generar episodios de volatilidad en el precio de la acción.

Así, las recomendaciones de la SAB se dividen entre comprar y mantener. Es decir, ningún agente de bolsa sugiere vender.

Valores fundamentales:

Kallpa SAB: US$ 54

Credicorp Capital: US$ 53

Seminario SAB: US$ 48.60

BNB Valores Perú: US$ 43.94

Grupo Coril: US$ 41.34