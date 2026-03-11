InRetail opera actualmente alrededor de 55 tiendas Mass en Chile, un negocio que la empresa considera aún en etapa temprana. Durante el último año implementó cambios estructurales relevantes: nuevos sistemas, cambio de operador logístico, registro de la marca Mass y la remodelación de 27 tiendas.

“El objetivo es fortalecer la propuesta y maximizar el valor a largo plazo”, señaló el gerente general de InRetail, Juan Carlos Vallejo, durante la conferencia con inversionistas. Para 2026, el foco estará en mejorar eficiencia operativa e ingresos por tienda, acercando el formato a un modelo de descuento más consolidado antes de retomar una expansión más agresiva.

En 2025, InRetail lanzó más de 30 nuevas marcas propias para Mass como parte de la renovación de su portafolio. (Foto: GEC)

Productividad antes que expansión acelerada

En Perú, Mass abrió más de 600 tiendas en los últimos dos años. Para 2026, el ritmo se moderará a alrededor de 200 nuevas aperturas. La gerencia de InRetail explicó que la decisión responde a un cambio de énfasis: priorizar productividad por tienda, eficiencia logística y optimización del capital de trabajo.

Uno de los ajustes más relevantes para 2026 es que InRetail dejará de registrar aproximadamente S/ 200 millones en ingresos de distribución en Perú. Esa reducción responde a la decisión de salir de canales no estratégicos de bajo margen y alta demanda de capital de trabajo. Esos ingresos no aportaban EBITDA ni generación de caja, por lo que su eliminación, según afirma la empresa, no afectará la rentabilidad.

Excluyendo ese efecto, InRetail proyecta un crecimiento consolidado de un dígito alto tanto en ingresos como en EBITDA ajustado en 2026.

La recuperación del consumo también se reflejó en las ventas mismas tiendas (Same Store Sales). En el cuarto trimestre, el segmento de alimentos registró un crecimiento de 4.4% en ventas comparables, con Mass creciendo por encima del 10%. En farmacia, las Ventas en Mismas Tiendas avanzaron 5.4%. La administración destacó que el dinamismo comercial observado en los últimos meses de 2025 se ha mantenido en el arranque de 2026.

En el segmento farmacéutico, la compañía cerró 2025 con un crecimiento de ingresos de 2.7% y de EBITDA ajustado de 3.9%. En el cuarto trimestre, la unidad de farmacias registró un avance de 5.4% en ventas mismas tiendas, impulsado por categorías farmacéuticas (medicamentos en general) y no farmacéuticas (cuidado personal, vitaminas, etc.).

Para 2026, InRetail prevé abrir alrededor de 100 nuevas farmacias, reforzando su presencia en el país como parte de su estrategia de crecimiento orgánico.

Las ventas mismas tiendas crecieron 4.4% en alimentos y 5.4% en farmacias durante el cuarto trimestre de 2025. (Foto: Diseño Gestión)

A nivel consolidado, InRetail reportó un crecimiento de ingresos de 5.2% en 2025 y un EBITDA ajustado estable, pese a un inicio de año débil. En el cuarto trimestre, la utilidad neta aumentó 14.1%. La compañía cerró el año con S/ 1,900 millones en caja y un nivel de deuda neta equivalente a 1.7 veces su EBITDA ajustado.

La estrategia de consolidación y expansión estará respaldada por un plan de inversión de aproximadamente S/ 2,700 millones para el período 2026–2028. Cerca del 50% se destinará al segmento de alimentos, principalmente a aperturas y renovaciones de tiendas, mientras que el resto se distribuirá entre farmacias y trabajos de ampliación en centros comerciales.

Según consideran desde InRetail, estos niveles de liquidez y apalancamiento le permiten ejecutar el plan de inversión sin presionar su estructura financiera.

Recuperación en centros comerciales

El segmento de centros comerciales fue el más afectado en 2025 debido al cierre de Real Plaza Trujillo, lo que provocó una caída cercana al 15% en el EBITDA ajustado anual del segmento. No obstante, hacia el cuarto trimestre el impacto negativo ya era menor.

La reapertura de Real Plaza Trujillo aún depende de las autoridades. Sin embargo, la empresa espera que el EBITDA del segmento se acerque nuevamente a los niveles de 2024 durante 2026, apoyado en una base comparativa más baja -ya que 2025, que será la base de comparación, fue un año débil- y en la recuperación progresiva de la demanda.