InRetail fue incluida por quinto año consecutivo en el Anuario de Sostenibilidad Global de S&P. (Foto: Difusión)
Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

InRetail, holding de consumo masivo del grupo Intercorp, cerró 2025 con señales de recuperación en la demanda interna y resultados en línea con su guía anual. Sin embargo, el principal foco estratégico para 2026 no estará únicamente en expandirse en Perú, sino en consolidar su presencia en Chile antes de acelerar nuevas aperturas en ese mercado.

