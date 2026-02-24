Las acciones de Inretail cotizan en US$ 28.3 en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), un precio 7.2% por debajo del que marcaban hace un año, justo antes de la tragedia en el Real Plaza Trujillo en febrero del 2025 (US$ 30.5).

La fatídica noche del 21 de febrero del año pasado, el techo del centro comercial en la ciudad norteña se desplomó y seis personas fallecieron.

Con familias en luto y una grave crisis reputacional que enfrentó la compañía, el mercado castigó las acciones de Inretail en las semanas siguientes. Así, bajaron a US$ 27 al cierre de mayo, a US$ 26.5 al finalizar agosto y a un mínimo de US$ 24 en noviembre.

Tras ese piso, la acción se recupera, pero no retorna aún a su nivel previo al infortunio de Trujillo, pese a que casas de bolsa estiman un valor fundamental por encima de su precio actual.

Kallpa SAB asigna un precio objetivo de US$ 38 para la acción. El jefe de research de la corredora, Marco Contreras, señaló a Gestión que ese estimado no debe entenderse como una proyección a futuro, sino como un cálculo basado en los posibles ingresos futuros y el riesgo de la empresa.

Inretail es un conglomerado “con buenos fundamentos”, dijo.

Sin embargo, admitió que “puede que aún quede algo de pesimismo en el inversionista, o también (el rezago en el precio) puede deberse a la presión vendedora de las AFP. Aún seguimos en medio del octavo retiro”.

El mercado castigó las acciones de Inretail tras la tragedia en Real Plaza Trujillo | Composición: Andina

En opinión de Julio Vargas, credit research analyst de Seminario SAB, la acción de Inretail puede estar rezagada porque los márgenes (de ganancia) de la línea de shopping malls siguen deteriorados.

Sin embargo, esa casa de bolsa tiene un valor fundamental de US$ 43 para la acción. Vargas sostuvo que el efecto del hecho en Trujillo se diluirá en los próximos meses.

“Los márgenes del negocio (de centros comerciales) han venido mejorando después de la caída del mall. Creeríamos que esto va a seguir así. No vemos ninguna razón para que no suceda”, afirmó.

Ebitda

Dentro de Inretail, que forma parte del Grupo Intercorp, existen tres líneas de negocio: food retail (Supermercados Peruanos), pharma (con cadenas como Inkafarma y Mifarma) y shopping malls. A ese último corresponde el negocio de los centros comerciales y representa el 15% del ebitda del 2025.

De acuerdo con Contreras, el negocio de shopping malls debería estar recuperado “al 100%” durante este año, y le agregaría valor al holding. “Al día de hoy, el negocio de shopping malls no debería ser un causante del rezago en el valor de la empresa”, expresó.

La unidad de shopping malls representó el 15% del ebitda de Inretail en el 2025. Foto: Andina.

Impacto de elecciones

En el 2025, la utilidad neta de Inretail bajó en 68.7% a S/ 133.9 millones.

Julio Vargas, de Seminario SAB, consideró que el contexto electoral podría ser otra variable por la que la acción de la compañía se rezague respecto de su precio objetivo, por la incertidumbre que ocasiona.

Sin embargo, el desempeño de la empresa se viene fortaleciendo “en gran medida” por el segmento de food retail, y con miras a una mayor expansión. ”Eso (la venta de alimentos) es el principal driver de crecimiento de la compañía", dijo.