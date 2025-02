El Gobierno cuenta con información “extraoficial” de que seis personas han fallecido debido al desplome de una cúpula este viernes en el centro comercial Real Plaza de la ciudad de Trujillo, la tercera del país, informó este sábado el ministro de Defensa, Walter Astudillo.

“De acuerdo a información extraoficial del comandante departamental de Bomberos de La Libertad (región de la que es capital Trujillo), hay hasta el momento seis fallecidos, cinco en el lugar de los hechos y uno en un hospital”, dijo Astudillo en una declaración a medios desde el centro comercial.

Al ser preguntado acerca de la información oficial con la que cuentan, el ministro insistió en que, “extraoficialmente, hay cinco (cuerpos) en el lugar y, oficialmente, un fallecido en el hospital”.

LEA TAMBIÉN: Real Plaza cierra temporalmente malls a nivel nacional debido a tragedia en Trujillo

Era una bomba de tiempo

La cúpula del centro comercial Real Plaza de la ciudad peruana de Trujillo, que se desplomó y provocó al menos cuatro muertes en la concurrida noche del viernes, era el símbolo de este establecimiento, el más grande de su tipo en el país fuera de Lima y que fue definido como una “bomba de tiempo” por el exalcalde de la localidad Arturo Fernández.

Hasta el momento, hay cuatro muertes confirmadas, un hombre, una mujer, una adolescente y una niña, y hay un número indeterminado de desaparecidos bajo los escombros.

La cifra de heridos es de 79 personas, entre las que hay once menores de edad que están “bastantes graves”, según reportó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil en La Libertad, Hipólito Cruchaga.

La gran cúpula cayó alrededor de las 20:40 hora local (1:40 del sábado GMT) sobre la zona de restaurantes del centro comercial, donde también había un parque de diversión infantil y el acceso a los cines.

Las autoridades han explicado que, para levantar los restos de la cúpula, se necesita una grúa de 200 toneladas especializada que aún no ha llegado a la zona de accidente.

Antecedentes del Real Plaza de Trujillo

El Real Plaza de Trujillo es el mayor centro comercial de Perú fuera de Lima con 220,000 metros cuadrados y era un refugio para sus ciudadanos, pues esta localidad, considerada la tercera del país, está en estado de emergencia desde hace meses por una ola de criminalidad.

El 29 de diciembre de 2023, la Municipalidad de Trujillo ordenó cerrarlo por deficiencias estructurales, lo que generó quejas entre políticos y gremios empresariales.

Cuando se anunció esta medida, el propio centro comercial emitió un comunicado en el que afirmó que las observaciones hechas por las autoridades no representaban “un peligro inminente” ni eran causa para el cierre del establecimiento.

Una semana después, el 4 de enero de 2024, el Real Plaza Trujillo anunció su reapertura al asegurar que las instalaciones estaban en “perfecto estado”.

Justo al anunciarse el cierre inicial, el entonces alcalde de la ciudad, que ahora se encuentra prófugo, Arturo Fernández, había advertido que este centro comercial no era seguro.

“Yo le vine diciendo a la población, que no vayan al ‘Mall Plaza’ ni al Real Plaza, porque no cuentan con las condiciones (...) Creo que el tiempo me da la razón, porque no hay ni ambulancia”, sostuvo Fernández al añadir que el Real Plaza “ está para demolerlo porque no sirve, es una bomba de tiempo ”.

Dijo que este no ofrece las garantías necesarias para seguir operando con normalidad y que no cumple con la ley, algo que intentó comunicar a los ciudadanos de su jurisdicción.

El gerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, Moisés Hurtado, explicó este sábado desde el lugar del accidente que en la inspección que hicieron en 2023 que permitió la reapertura, se centró en la estructura eléctrica del edificio y que la cúpula dependía del mantenimiento del centro comercial.

El Ministerio Público informó poco después del suceso que inició pesquisas para determinar las responsabilidades del accidente e investiga un posible delito contra la vida, el cuerpo y la salud, y se ha incautado documentación para determinar si hubo negligencia dolosa o culposa.

La cadena Real Plaza, operada por la empresa Intercorp, tiene 21 centros comerciales en 13 ciudades del país y algunos también cuentan con este tipo de cúpulas. Usuarios han comentado en redes sociales fallas en estos edificios a raíz de la tragedia.