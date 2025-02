En medio de la grave crisis reputacional que enfrenta ahora la compañía, el mercado financiero decidió castigar su acción. En las primeras horas de la jornada bursátil, los títulos llegaron a caer hasta 7%, de US$ 30.5 (al cierre del viernes) hasta US$ 28.32, para luego culminar en US$ 28.55 con una caída de 6.4% en el día.

No solo ha permanecido cerrado el Real Plaza de Trujillo, sino que ayer también fue clausurado el Real Plaza Huancayo por deficiencias en la infraestructura del techo, así como Real Plaza Puruchuco en Ate y el patio de comidas de Real Plaza Piura, por fallos similares.

“En las últimas horas, hemos observado (en la BVL) ventas (de las acciones de InRetail) lideradas principalmente por inversionistas retail (minoristas). Pero también hubo compras de fondos institucionales. Por ahora, nos mantenemos en un período de evaluación de los fundamentales de la compañía, a la espera de mayores detalles por parte de la gerencia”, indicó a Gestión César Huiman, analista senior de research de Renta4 SAB.

“Creo que va a ser un impacto de corto plazo. A nivel financiero, solo debería afectar los resultados del primer trimestre”, opinó Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

Sin embargo, Huiman de Renta 4 consideró que las implicancias del luctuoso evento del viernes podrían extenderse hasta los balances del segundo trimestre, dependiendo de los planes de acción que implemente la compañía.

En un sentido similar opinó Daniel Romero, gerente general de Diviso Bolsa, quien sostuvo que las repercusiones para InRetail “aún no han sido mapeadas en su totalidad”.

Indemnizaciones

“La compañía podría enfrentar gastos por: indemnizaciones a víctimas, apoyo a familiares, reparaciones estructurales, auditorías a otras sedes (distintas a Trujillo) y potenciales sanciones regulatorias”, enfatizó Huiman, de Renta 4.

La casa de bolsa considera, además, tal como adelantó Gestión (24.02.2025). que los locatarios podrían renegociar descuentos temporales en alquileres, ante la incertidumbre sobre la recuperación del tráfico de visitantes en los centros comerciales Real Plaza, lo que reduciría las ventas.

La menor afluencia de público ya era evidente antes del incidente y podría acentuarse en el corto plazo, advierte la SAB.

“Por lo que hemos visto hoy, parecería ser un impacto más de corto plazo. Pero depende de las responsabilidades administrativas y penales que pueda enfrentar la empresa”, agregó Romero, de Diviso Bolsa.

Suspenden recomendación

En tal sentido, Renta 4 revisó su valoración de la acción de InRetail. “Creemos prudente suspender temporalmente nuestra recomendación de comprar hasta contar con mayor visibilidad sobre el impacto financiero real (de la adversidad del viernes)”, señala la casa de bolsa. Sin embargo, por sus buenas perspectivas hacia el largo plazo, insiste en mantener a la firma entre sus top picks para el 2025.

En cambio, Romero de Diviso sugirió evaluar la venta de estos títulos. “Dado que aún no se sabe la situación de la empresa, sería muy arriesgado comprar las acciones en los niveles actuales. Si (el inversionista) está en puntos de tomar ganancias es una oportunidad para (vender) y estar fuera de momento de este riesgo”, indicó.

Participación

El negocio de los centros comerciales representa el 4% de los ingresos de InRetail. Sin embargo, equivale al 16% de su ebitda o resultado operativo. El resto corresponde a sus otras dos divisiones (farmacias y food retail). Los agentes estarán atentos a la conferencia con inversionistas de mañana para tener mayor claridad sobre cómo la compañía afrontará la crisis.

