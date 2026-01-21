El año pasado, la plaza limeña escaló en 50%, superando a Wall Street que lo hizo en 17.9%.

“Recomendamos siempre empresas con buenas marcas, con buena generación de caja, buen pago de dividendos, y estamos prefiriendo para este año empresas del sector consumo que vemos que están cotizando todavía con un descuento importante versus sus fundamentos”, sostuvo Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

Entre las top pick de la casa de bolsa para este año figuran: dos empresas de consumo; Alicorp e Inretail; una financiera; IFS; una eléctrica, Orygen; y solo una minera, Minsur.

“Nuestras top pics son empresas donde (los inversionistas) podrían obtener bastante valor, son bastante sólidas”, añadió Contreras.

Para el 2026, Kallpa SAB estima que la economía peruana crecerá 3%, explicado por la expansión de la demanda interna (principalmente el consumo y la inversión privada).

Dicha proyección asume que no ganará una propuesta antimercado en los comicios presidenciales y que continuarán condiciones climáticas favorables para los sectores agropecuario y pesquero, junto con un escenario positivo para los precios de los principales metales, en particular el cobre y el oro.

Riesgos

El principal factor de riesgo para la BVL para el 2026, según Kallpa SAB, son las elecciones generales.

“En estos momentos el mercado no está descontando que va a ganar ningún candidato antimercado, pero puede ser que salga, uno nunca sabe”, dijo Contreras.

“En nuestro escenario base consideramos la victoria de una propuesta que no atentará contra el mercado o el sector privado. La intención de voto en las encuestas más actuales está alineada con este escenario. No obstante, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, lo que indican hoy las encuestas puede cambiar drásticamente para el día de las elecciones. Ello, dado que el voto estará fragmentado en más de 30 candidatos”, advierte la casa de bolsa.

En ese contexto, Contreras considera que, de ganar una propuesta antimercado, la plaza bursátil local se vería afectada, y recordó la fuga de capitales del 2021 generada por la victoria de Pedro Castillo.

El analista explicó además que, de ganar una propuesta antimercado, se retraerían las perspectivas sobre nuevas inversiones en el país, lo que aseguró que frenaría el crecimiento económico y, en consecuencia, las proyecciones de ingresos de las compañías que listan en la BVL.

Proyección

Kallpa SAB espera un precio promedio del cobre en US$. 5.30 en el 2026, un 17.5% más frente a la media del 2025. Además, prevé que el mercado siga marcado por una oferta ajustada, mientras que la demanda continuará respaldada, entre otros, por la industria de semiconductores, según la casa de bolsa.