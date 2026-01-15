La trayectoria de la BVL, con una elevación de 50% de su Índice General el año pasado, no ha pasado inadvertida para los inversionistas locales, que redoblaron su apuesta por las acciones peruanas; aunque al mismo tiempo los extranjeros acentuaron la retirada y dejaron, así, cierto sinsabor en el mercado.

Unas 42,000 personas ingresaron a la bolsa en el 2025 y se sumaron a las 87,000 del 2024, de lejos, las dos cifras más abultadas de incorporación de los minoristas a la ahora integrante del mercado único nuam, de acuerdo con los registros históricos de la BVL.

Este creciente apetito de los retail por el mercado bursátil local se plasmó en que sus inversiones en la plaza, o el monto que transaron, saltó a casi la tercera parte (32%) del total negociado en el 2025, participación que es, igualmente, la más alta en la historia reciente –al menos desde el 2016–. Cuatro años antes ese porcentaje era de 23%.

“El 32% (de lo negociado en la BVL) es del inversionista retail el año pasado. Esa es una cifra que no se veía en los últimos diez años. O sea, ciertamente nunca antes el inversionista retail ha tenido tanta participación en la renta variable peruana como la está teniendo ahora”, destacó Julio Plácido, gerente comercial de corredoras & fondos de nuam.

“Tienes ese gran grupo, ese casi 30% del monto negociado de personas naturales, que es una gran participación. Es la tercera parte de lo que se negocia (en la BVL) que viene de una persona retail”, manifestó.

Minoristas han elevado su participación en la BVL.

Escenario favorable

Además el ritmo de entrada de personas a la BVL está “muy por encima de lo que fue la última década”, afirmó el ejecutivo.

Las crecientes inversiones de las familias en la bolsa acontecen en un escenario global muy favorable para el país, con términos de intercambio (precios de bienes que el país exporta e importa) que son los mejores en 75 años, como consecuencia de cotizaciones record de metales y con el petróleo a la baja, consideró Plácido,

La BVL, eminentemente minera, se beneficia directamente del boom de los metales. Hay una correlación alta entre los términos de intercambio y la plaza limeña, dijo el ejecutivo.

Pero a ello sumó, como otros catalizadores bursátiles, a la apreciación del sol (descenso del dólar), baja inflación y condiciones financieras más favorables para el consumo y gasto privado en general. De primera importancia en el desempeño del mercado es el crecimiento de las utilidades netas de las empresas, evolución que marca el precio de las acciones, añadió.

Similar es el marco compartido por Perú y los otros dos miembros de nuam, Chile y Colombia, por lo que este trio se ubicó el año anterior en el top 5 de las bolsas más rentables de economías emergentes, refirió.

La bolsa limeña mostró cómo su Índice Selectivo exhibió mejor desempeño que el del mercado de Nueva York, con lo que planteó la existencia de un “excepcionalismo peruano”.

Foráneos

Sin embargo, a contrapelo del ánimo de las pequeños inversionistas peruanos, los extranjeros aceleraron la retirada de la BVL en el 2025, con lo que su participación en el mercado local se redujo a un mínimo histórico de 8%, desde un promedio de 30% entre el 2016 y 2024

Los foráneos ya vienen en retroceso, de forma más marcada a partir del 2021, con la irrupción de Pedro Castillo ese año en la presidencia y los sucesivos retiros de fondos de AFP.

Aunque en los últimos años, ya sin la sombra del perulibrista, cobraron mayor relevancia las liberaciones de los ahorros previsionales.

“El extranjero ha pulverizado su participación (en la BVL)”, reconoció Plácido al explicar que, antes, los no residentes veían a las AFP como la contraparte para, por ejemplo, vender sus acciones en el momento que consideraban necesario.

Pero ese rol de las entidades previsionales se opacó con los retiros –a los que las AFP dieron preponderancia–, tal como se verificó en el 2025, por lo que los extranjeros tienden a retraerse del mercado local, afirmó.

No obstante, rescató que en diciembre y lo que va de enero, los foráneos han sido compradores netos de acciones en la BVL, impulsados por la venta de Cementos Pacasmayo a Holcim, pues con ese tipo de transacciones de magnitud surge “el efecto visibilidad” en la plaza local, según el cual los inversionistas reparan en que las demás empresas peruanas también tienen valor.

Ante este tipo de eventos, “en los que los reflectores están puestos sobre las compañías peruanas”, los extranjeros se preguntan si es momento de comprar acciones locales, sostuvo el ejecutivo de nuam.

Rendimientos

Entre las empresas que ofrecieron los mayores rendimientos durante el 2025 en la BVL, resaltaron las mineras y financieras.

Destacaron Nexa Atacocha, Volcan, Buenaventura, Alicorp, Minera Corona y Pacasmayo, aunque en este último caso, “más por un evento particular de una adquisición”, mencionó Plácido.

En contraste, al observar las empresas que declinaron en el 2025 se observa más variedad de sectores, como energía y consumo. “En algunos casos puntuales como Backus o Inretail, es donde se estimaban ventas de las AFP y por eso tuvieron una presión desde que se anunció el octavo retiro”, mencionó el representante de nuam.

Sobre las perspectivas para este 2026, admitió que podría afectar la mayor cautela por el ciclo electoral, aunque no debería haber cambios abruptos “porque estamos cerca y aún no se ve desaceleración importante”.

Acciones que más rindieron en el 2025 fueron las mineras.

Mayor actividad en títulos de deuda de empresas

La emisión de títulos de deuda a nivel local llegó a S/ 4,971 millones en el 2025, lo que representó un incremento interanual de 23%.

“Lo resaltante es que hubo una mayor actividad en emisiones de largo plazo. Y lo otro es que (ese mayor volumen) también refleja que hemos tenido nuevas empresas que se han incorporado al mercado”, sostuvo Daniel Lastra, gerente comercial de emisores corporativos y servicios de valor agregado de nuam.

“También algunas empresas que habían estado en silencio durante los últimos dos o tres años, han retornado el año pasado al mercado público (para emitir deuda)”, añadió.

Lastra refirió, además, que las empresas del sector financiero, como bancos y cajas municipales, siguen siendo protagonistas en las emisiones de deuda corporativa (con 79% de participación). Sin embargo, comentó que en el 2025 se observaron nuevos sectores como el de energía y empaques que “están ingresando al mercado, viendo condiciones más competitivas que el financiamiento más tradicional”.

Plazo de inversión

La recomendación que suelen dar las casas de bolsa o los gestores profesionales es que el horizonte de inversión al ingresar al mercado bursátil debe ser de largo plazo.

“Yo creería que el peruano, en general, al tener un perfil más conservador, no opta por operaciones agresivas de trading (para obtener ganancias en el mismo día). Es mejor (para la mayoría de peruanos) invertir en un ETF, por ejemplo, que replique el S&P500. Así puede dormir con tranquilidad esperando su retorno en el mediano plazo”, expresó Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

Por su parte, Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial Research, aseguró que cada vez las personas optan plazos más extensos, pues están reconociendo los beneficios de reinvertir las ganancias acumuladas.

Asimismo, Jorge Ramos, Chief Capital Markets & Investor Relations Officer de Fibra Prime, afirmó que el grueso de inversionistas peruanos, un 65%, tienen un horizonte de mediano plazo, de 1 a 3 años.

Es decir, los peruanos, en su mayoría, esperan llevarse sus ganancias en un plazo de entre 12 y 36 meses cuando entrar a la BVL.

