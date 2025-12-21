La operación se anunció por US$ 1,500 millones, lo que implicó un múltiplo de 8.8 veces el Ebitda del consenso de analistas (o 7.1 si se consideran sinergias anualizadas esperadas en US$ 40 millones al tercer año).

Tras conocerse la transacción, la acción de la cementera subió 61.1% en un solo día, cerrando la jornada en S/ 7.25 por título.

El anuncio de Holcim, sin duda, gatilló la cotización de Cementos Pacasmayo y, de darse la aprobación de Indecopi, la suiza deberá lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios.

El jueves y el viernes la acción tendió algo a la baja, cerrando la semana en S/ 6.95, aún muy por encima de su nivel antes del emblemático “deal”, S/ 4.5.

“Como la información está hoy, los que tienen las acciones y me han pedido una recomendación, les he sugerido que piensen la salida. Ya materializaste una subida de 60% o 70% si la has tenido (la acción) desde antes (de la operación). Entonces, ya estás ganador”, dijo Ricardo Vásquez, research associate de Seminario SAB, al ser consultado este miércoles.

La acción cerró el viernes en S/ 6.95. (Foto: GEC)

Es decir, el analista ve una oportunidad para vender hoy los títulos y “realizar” las ganancias, tras haberlos comprado en el pasado a un precio más bajo.

Vásquez agregó que aún no se conocen los planes de Holcim, y que el potencial “upside” que podría darse entre hoy y la eventual OPA solo se materializaría “si todo sale perfecto” con las aprobaciones regulatorias.

“Aquí la pregunta es si la acción llega a subir a más de S/8, pero como yo lo veo quizás es más probable que se mantenga estable”, opinó.

Holcim es una firma gigante del sector cementero global. (Foto: Nathan Howard/Bloomberg)

Las casas de bolsa, una vez conocida la adquisición, estimaron un precio objetivo para la acción de Cementos Pacasmayo de entre S/ 8.35 y S/ 9.