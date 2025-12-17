La estrategia de Holcim en Pacasmayo priorizaría eficiencias operativas y uso de capacidad instalada, según analistas. (Foto: GEC).
La estrategia de Holcim en Pacasmayo priorizaría eficiencias operativas y uso de capacidad instalada, según analistas. (Foto: GEC).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

A 15 días de concluir el 2025, la industria peruana del cemento se sacude con un movimiento estratégico. La multinacional Holcim alcanzó un acuerdo para adquirir Inversiones Aspi, empresa que controla el 50.01% de Cementos Pacasmayo, actualmente en manos del Grupo Hochschild. Con este movimiento, Holcim pasará a convertirse en el segundo operador del mercado cementero peruano, con una participación cercana al 25%. En este contexto, ¿qué cambios podrían esperarse?

TE PUEDE INTERESAR

Cementera Holcim en Perú: alista la red de ferreterías más grande de Latinoamérica
Cementera Holcim llega a Perú con compra de Comacsa y Mixercon por US$ 100 millones
Multinacional suiza Holcim compra la firma guatemalteca Minerales y Agregados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.