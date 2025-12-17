Sergio Castro, director senior de Apoyo & Asociados, explicó que no es la primera vez que Holcim compite con Unacem, pues ambas compañías se enfrentan desde hace varios años en el mercado ecuatoriano. Antes de la fusión entre Holcim y Lafarge en Ecuador, recordó que la planta de esta última fue adquirida en su momento por Unacem.

En ese sentido, consideró que la entrada de Holcim a Cementos Pacasmayo debe interpretarse como parte de una estrategia regional más amplia. Y es que, así como Unacem ya compite fuera del Perú, Holcim estaría replicando esa misma lógica al fortalecer su presencia en el mercado peruano.

La operación de compra disparó el valor de la acción de Pacasmayo y abre el camino a una OPA, ofreciendo una posible salida para los accionistas minoritarios. Foto: Pacasmayo.

Factor clave: alta rentabilidad habría atraído a Holcim

¿Qué gatilló la compra de Pacasmayo? Castro señaló que uno de los principales atractivos del mercado peruano son los márgenes que ofrece la industria del cemento, superiores a los de otros países de la región . “Mientras en Perú los márgenes se ubican entre 20% y 27%, en otros mercados latinoamericanos rondan el 15%”, expresó.

Asimismo, consideró que, en una primera etapa, Holcim probablemente buscará capturar sinergias y mejorar las eficiencias operativas de sus operaciones en Perú, apalancándose en sus ventajas competitivas a nivel regional. Indicó que, eventualmente, incluso podría evaluarse la importación de clinker desde países vecinos, en caso el mercado peruano lo requiriera.

Expansión comercial: oportunidad y barreras

En una segunda fase, señaló, Holcim podría buscar ampliar su participación en el mercado peruano fuera de su zona de influencia tradicional —el norte del país—, aunque aclaró que no se trataría de un movimiento inmediato.

El mercado cementero peruano opera bajo un esquema no explícito de cobertura territorial, en el que Pacasmayo atiende principalmente el norte y nororiente, Unacem la región central; y Yura, del Grupo Gloria, el sur del país. Tal configuración se explica porque el cemento es un producto pesado y voluminoso, lo que hace que el costo del transporte sea determinante.

Para Anel Casas, analista senior de Apoyo & Asociados, la eventual ampliación de mercados de Cementos Pacasmayo podría concretarse a través de su red de distribución de materiales de construcción, una de las más grandes del país. Esta red está conformada por 289 minoristas y 315 tiendas físicas bajo la marca DINO (Distribuidora Norte Pacasmayo), las cuales concentran cerca del 80% de las ventas de cemento en bolsa del Grupo Hochschild.

“El crecimiento podría venir por la expansión progresiva de la red DINO hacia otras zonas”, expresó, al considerar que no necesariamente se trataría de una expansión inmediata a nivel nacional, sino de un avance paulatino y de largo plazo , aprovechando la infraestructura comercial ya existente.

Una lectura distinta planteó César Huamán, analista senior de Research en Renta4 SAB, quien consideró poco probable que Pacasmayo logre ampliar de manera significativa su participación fuera de la zona norte del país. Para este especialista, la operación no implicaría un cambio relevante en la estructura del mercado .

“No hay un cambio de participación de mercado, sino básicamente un cambio de propietario”, afirmó, al indicar que el esquema de cobertura territorial se mantendría.

Al respecto, recordó que la industria cementera presenta fuertes barreras de entrada, principalmente, asociadas con la necesidad de contar con una red de distribución consolidada. “Para mover cemento necesitas puntos de distribución, y cada operación funciona sobre esa base”, indicó, descartando escenarios en los que Pacasmayo pueda aumentar su cuota de mercado.

Analistas ven poco probable una expansión inmediata de Pacasmayo fuera del norte, aunque no descartan un avance gradual en el largo plazo. Foto: Andina.

¿Que pasará con los minoritarios de Pacasmayo?

La referida operación se cerró por un monto cercano a US$ 1,500 millones. En ese sentido, el analista de Renta4 explicó que, al descontar la deuda y dividir el valor de la transacción entre el total de acciones en circulación, el precio implícito que habría pagado Holcim asciende a aproximadamente S/ 8.30 por acción.

Dicho valor, añadió, provocó una fuerte reacción en el mercado bursátil, donde la acción de Pacasmayo pasó de cerrar alrededor de S/ 4.50 a negociarse cerca de S/ 7.10, registrando un alza superior al 60% en la jornada de ayer .

Respecto a la evolución del precio en los próximos días, el especialista señaló que es probable que la acción se mantenga en niveles elevados. En concreto, comentó que el papel podría representar un punto de entrada atractivo para inversionistas retail, considerando que el precio implícito pagado por Holcim aún ofrece un potencial de valorización. No obstante, advirtió que la liquidez es limitada, pues en las últimas horas de negociación resultó difícil encontrar vendedores dispuestos a desprenderse de las acciones.

¿Viene una OPA? En efecto, al haber adquirido más del 50% del capital de la compañía, la normativa vigente obliga a Holcim a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) adicional por al menos el 25% de las acciones en circulación . Huamán contó que dicha OPA no podrá realizarse a un precio inferior al pagado en la operación principal, es decir, S/ 8.30 por acción.

Ante este escenario, indicó que los accionistas minoritarios —principalmente fondos de inversión y AFP— podrán acogerse a esta oferta una vez que se lance formalmente. Aclaró que el proceso podría tomar algunos meses , pero representa una alternativa clara de salida para los inversionistas que mantengan sus acciones a esos niveles de precio.

¿Inversiones en Pacasmayo?

En tanto, los especialistas de Apoyo & Asociados coincidieron en que no se prevén grandes inversiones productivas en el corto plazo en las plantas de Cementos Pacasmayo tras el ingreso de Holcim como accionista controlador. La firma peruana cuenta con tres plantas cemento en el norte: Pacasmayo (La Libertad), Piura y Rioja (San Martín).

La primera de esas plantas —la principal del grupo— es hoy una de las más modernas y eficientes, luego de culminar en 2023, un proceso de expansión que incrementó su capacidad de producción en alrededor de 9%.

“El foco inicial no estaría en nuevas inversiones de gran envergadura, sino más bien en mejoras operativas y ajustes en las líneas de producción orientados a ganar eficiencia”, señaló Sergio Castro.

Explicó que esta estrategia responde a que la empresa aún cuenta con capacidad instalada ociosa , con niveles de utilización cercanos al 70% en clinker y 60% en cemento, lo que reduce la necesidad de ampliar capacidad.

No obstante, añadió que esta holgura productiva abre otras alternativas estratégicas hacia adelante. Una de ellas sería utilizar a Pacasmayo como plataforma productiva para atender mercados externos, especialmente Ecuador, aprovechando su cercanía geográfica . Si bien hoy las exportaciones de la compañía son marginales, podrían ganar relevancia en un escenario de mayor integración regional bajo el paraguas de Holcim.