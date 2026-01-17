Antes, debemos recordar que existen dos canales de entrada al mercado de valores: la vía tradicional y los aplicativos móviles.

En ambos casos, el primer paso es contactar a la casa de bolsa o intermediario.

“La persona llama por teléfono o envía un correo o whatsapp. Esa es la (vía) clásica (o tradicional). Un cliente ya satisfecho le habla a su amigo y ese amigo pues le manda un whatsapp al representante (de la casa de bolsa) con el que la persona conversa...ese es el contacto inicial”, explicó Eduardo Fernandini, gerente de trading de Kallpa SAB.

La BVL rindió dos dígitos en el 2025. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

Una vez que se establece el contacto, la persona interesada debe completar un contrato de intermediación, que previamente ha sido aprobado por el regulador. Ese sería el segundo paso.

“Pedimos información como nombre, teléfono, correo, dirección, en qué trabaja, su cónyuge, y qué tipo de inversión va a hacer”, comentó Fernandini.

Además, se requiere información adicional para cumplir con los requisitos de Know Your Client (conocer a tu cliente), por exigencia del regulador.

“Ahí le pedimos datos de ingresos anuales, patrimonio, cómo está compuesto (ese patrimonio), si tiene propiedades, si tiene autos, si tiene dinero en efectivo, si tiene valores o inversiones en valores en otro lado, etc, y que lo cuantifique”, detalló el ejecutivo.

Si no existen observaciones, desde que el cliente envía la ficha de inscripción y se da de alta la cuenta, pueden pasar 24 horas aproximadamente, afirmó Fernandini, quien aclaró que tanto en el canal tradicional como en el aplicativo los plazos son similares. La diferencia es que en el app todo el proceso es digital.

Con la cuenta dada de alta, el tercer paso es que el cliente haga el depósito respectivo del dinero que desea invertir.

Posteriormente, un cuarto paso es la decisión de inversión, ya sea un activo de renta fija (bono u otro instrumento de deuda) o renta variable (acciones), o un portafolio compuesto por ambos. Esa determinación la puede tomar por su cuenta o puede requerir una asesoría experta y personalizada.

Un quinto paso es vender, cuando la persona ve que su inversión ha subido y quiere hacer efectiva la ganancia. Entonces, a través del SAB, mediante el canal tradicional o el aplicativo, solicita la operación.

“Las acciones en la Bolsa de Lima liquidan a los 2 días útiles de hacer la operación. Por ejemplo, si el cliente vende acciones de Volcan por S/ 20,000 hoy viernes, él puede solicitar que le abonemos el dinero a su cuenta bancaria el día martes por la tarde”, refirió Fernandini, y aseguró que los plazos son similares por el aplicativo.

Liquidaciones en la BVL duran días hábiles. (Foto: iStock).

Y ahí viene el sexto paso, la solicitud del abono en la cuenta bancaria una vez vendido el activo en el cual se invirtió. De ese modo, la persona podrá ver los frutos de su inversión.