Un contexto favorable para los mercados, marcado por el alza en los precios del cobre, oro y otros metales, clave para el desempeño de la bolsa local, incentivó a miles de personas a invertir en la plaza local, dijo a Gestión Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB.

Esta creciente incorporación de usuarios viene respaldada por un modelo tecnológico que ha reducido de forma significativa los costos de transacción y ha democratizado el acceso al mercado bursátil, sostuvo.

De acuerdo con datos de la BVL, en el 2025 se unieron 42,000 nuevos inversionistas a la bolsa limeña. En el mismo año, el oro ganó 64.3%; la plata, 149% y el cobre, 41%.

El ejecutivo afirmó que la implementación del aplicativo de acceso directo ha permitido a pequeños inversionistas -con tickets promedio cercanos a US$ 300- convertirse en accionistas de las principales empresas del país, lo que fortalece el ahorro interno y aporta mayor liquidez al mercado.

La performance de Kallpa durante el 2025 fue reconocida recientemente por nuam en los premios ConaXión en las categorías de Mayor Captación de Inversionistas Persona Natural y Mayor número de Operaciones Mercado de Renta Variable.

Alberto Arispe

Asumen riesgo

En cuanto a las preferencias de inversión, los nuevos participantes muestran un marcado interés por los valores locales, precisó Arispe.

Se trata principalmente de inversionistas peruanos que asumen riesgo apostando por empresas nacionales, lo que refuerza el desarrollo del mercado de capitales y su rol como alternativa de financiamiento al sistema bancario tradicional, acotó.

En cuanto al horizonte de inversión, refirió que no hay un comportamiento homogéneo. Así, algunos inversionistas optan por estrategias de corto plazo, enfocadas en la compra y venta frecuente de acciones, mientras que otros mantienen una visión de largo plazo y utilizan el mercado de valores como un mecanismo de ahorro.

Asesoría

Respecto de la asesoría, el entrevistado reconoció que todo inversionista requiere orientación para tomar decisiones informadas. Sin embargo, el modelo de negocio basado en bajos costos de transacción limita la posibilidad de ofrecer asesoría personalizada y directa a cada cliente, aseveró.

“Brindar atención humana individualizada a una base masiva de usuarios resultaría inviable operativamente y encarecería el servicio”, manifestó.

Ante esta realidad, la asesoría se canaliza principalmente a través de herramientas digitales disponibles en la plataforma, como research, información de mercado, contenidos educativos, webinars y cursos, detalló.

Este enfoque permite ofrecer orientación estandarizada y accesible, y promover la educación financiera y autonomía del inversionista, al tiempo que se mantiene el objetivo de democratizar el acceso al mercado de valores, resaltó el gerente de Kallpa.

Escenario político rumbo a las elecciones generales. (Foto: Andina)

Dos factores determinantes

Arispe considera que las perspectivas del mercado local estarán condicionadas por dos factores determinantes: la evolución de los precios del cobre y oro, y el escenario político rumbo a las elecciones generales.

Un entorno de estabilidad, políticas promercado y confianza podría impulsar un crecimiento económico de hasta 5% o 6% anual, con un impacto positivo en la bolsa, estimó.

Por el contrario, un giro político que afecte la confianza de los inversionistas podría generar salidas de capitales y mayor volatilidad, alertó.