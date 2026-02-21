La compañía, que desde julio de 2025 centraliza también la gestión comercial de concreto premezclado y productos de concreto, ejecutó un CAPEX de S/ 446,1 millones al cierre del ejercicio.

Los principales desembolsos se concentraron en la reducción de emisiones de dióxido de azufre, la instalación de una nueva chancadora primaria y la ampliación de la zona de almacenamiento en la planta Atocongo.

Además, continuaron los trabajos de techado de almacenes de clínker en Atocongo y Condorcocha, así como la implementación de un nuevo sistema de desempolvado y enfriador en el horno de Condorcocha.

A nivel financiero, el estado de situación evidenció una mejora en liquidez y estructura de capital. El efectivo y equivalentes aumentaron en S/ 61.3 millones gracias a mayores cobranzas por ventas de cemento y concreto, mientras que los inventarios se redujeron en S/ 134.9 millones por menor stock de clínker, materias primas y combustibles.

Las concesiones mineras, propiedades, planta y equipo crecieron en S/ 226.5 millones, resultado de las inversiones netas del periodo.

En paralelo, la empresa ejecutó un reperfilamiento de deuda en el primer trimestre de 2025, reduciendo pasivos financieros de corto plazo en S/ 1,046.2 millones y trasladándolos al largo plazo por S/ 947.8 millones. Con ello, la deuda financiera total disminuyó en S/ 98.5 millones al cierre del año.

El patrimonio se incrementó en S/ 184.8 millones, impulsado por una utilidad neta de S/ 437.1 millones, parcialmente compensada por dividendos distribuidos por S/ 240.1 millones y ajustes por activos financieros.

Así, las casas de bolsa resaltan la consolidación operativa de la empresa, sustentada en mayores despachos de cemento y en una mayor generación de caja que permitiría reducir el índice deuda neta sobre Ebitda hacia 2.8.

No obstante, señalan, la valorización vigente incorpora parcialmente este escenario, limitando el potencial de apreciación ante la incertidumbre en el sector construcción ​en EE.UU. y el entorno político-regulatorio local.

Sí bien la acción de Unacem cotiza alrededor de S/ 1.83, algunas SAB como Kallpa o Seminario, le otorgan un potencial valor de S/ 1.85 y S/ 2, respectivamente. Mientras que LarrainVial y Renta4 estiman un incremento a S/ 2.05 y S/ 2.21, en cada caso.

En el caso de Inteligo, prevé que la acción podría alcanzar los S/ 2.30.