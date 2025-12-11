Inkafarma y Mifarma forman parte del conglomerado de empresas del Grupo Intercorp. (Foto: GEC).
Inkafarma y Mifarma forman parte del conglomerado de empresas del Grupo Intercorp. (Foto: GEC).
Farmacias Peruanas, , inició operaciones en su nuevo centro de distribución situado al sur de Lima, específicamente, en Punta Negra. De este modo, la empresa avanza en su expansión logística y fortalece su capacidad de atención a nivel nacional.

En concreto, se trata de un establecimiento logístico de 85,000 metros cuadrados (m2), cuya implementación incorporó tecnología diseñada para optimizar cada fase de la cadena de suministro. La infraestructura tiene la capacidad de preparar más de 1 millón de unidades diariamente, agilizando procesos clave vinculados al despacho y reposición de productos.

“Tras dos años de trabajo, hacemos realidad uno de los centros más modernos y automatizados de Latinoamérica”, resaltó Carlos Rivero, gerente de Operaciones Logísticas de Farmacias Peruanas a Perú Retail.

Centro de distribución de Farmacias Peruanas cuenta con 85,000 metros cuadrados (m2) en Punta Negra.
El negocio farmacéutico

El mes pasado, la operadora de los diversos negocios del grupo Intercorp (supermercados, centros comerciales, farmacias y otros), InRetail Perú, informó que el negocio farmacéutico totalizó ingresos por S/ 2,314 millones en el tercer trimestre del 2025, anotando así un crecimiento interanual de 0.8%. En tanto, las ventas en mismas tiendas avanzaron 1.2%, mientras que el ebitda ajustado sumó S/ 402 millones, un alza de 1.1%.

Durante dicho periodo, InRetail incorporó 51 nuevas farmacias, entre Inkafarma y Mifarma, alcanzando 2,486 establecimientos en todo el país.

