El Grupor Intercorp informó hoy que en la última semana, 15 empresas pertenecientes al holding, situadas en el distrito de Miraflores, fueron clausuradas por dicha comuna. A través de un pronunciamiento, la compañía de Carlos Rodríguez-Pastor calificó de “cierres irregulares” las acciones impulsadas por la municipalidad miraflorina.

En detalle, el grupo señaló de los locales afectados corresponden a empresas de servicios financieros, retail, restaurantes y cines, los cuales tras acciones de fiscalización, fueron clausurados.

“Estas acciones sancionadoras no tienen sustento técnico ni jurídico, ya que dichos establecimientos cuentan con los permisos reglamentarios y certificados necesarios para su normal funcionamiento”, señaló la compañía.

Entidad bancaria de holding de Rodríguez-Pastor en Miraflores. (Foto: Difusión)

La firma sostuvo que fue sorpresivo la inmediatez y coordinación de los operativos de fiscalización de la comuna, que concluyeron con el cierre de los 15 locales en “corto plazo y de manera focalizada en las empresas de Intercorp”.

“Esta situación ocurre coincidentemente en el contexto de una controversia contractual que involucra el convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla, celebrado entre un Consorcio de cuatro empresas de Intercorp, liderado por Urbi Propiedades, con la Municipalidad Distrital de Miraflores”, agregó.

Sede de Cineplanet en Miraflores también fue clausurado. (Foto: Difusión)

Respuesta de comuna miraflorina