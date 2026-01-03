Con un crecimiento económico proyectado de 3 % en 2025 y una inflación baja, las condiciones macroeconómicas favorecieron los resultados financieros de los principales sectores. La fuerte valorización del oro y la plata, junto con un año activo en fusiones y adquisiciones, impulsó las fortunas de las familias más ricas del Perú. Según los patrimonios reportados por Ernesto Linares, se calcula que estas fortunas aumentaron aproximadamente 29 % respecto a 2024, con mayor beneficio en los sectores de minería, banca y agroexportaciones.

Según el reporte, las 17 familias más ricas del Perú registraron una mejora generalizada en sus fortunas durante el 2025, especialmente aquellas con una mayor exposición a la minería. Linares también destaca que no recuerda un año en el que los principales grupos económicos del país hayan estado tan activos en operaciones de adquisiciones y fusiones como ocurrió en este periodo.

“Hay una notoria alza en las fortunas familiares que he evaluado este año”, señala el analista, quien precisa que el patrimonio estimado corresponde al valor de la participación de cada familia en sus empresas.

Asimismo, el estudio incorpora por primera vez a los hermanos Añaños Jerí, accionistas del Grupo Embotellador Atic (Aje Group), debido a que ahora se cuenta con información financiera disponible y más estable. En contraste, no se incluyó a la familia Belmont por falta de información financiera reciente y porque sus empresas no han recuperado los niveles de ventas previos a la pandemia.

EL CRECIENTE PATRIMONIO FAMILIAR

En el primer lugar del ranking se mantiene la familia Brescia, con un patrimonio estimado de US$ 7,440 millones, lo que representa un aumento de US$ 690 millones respecto a 2024 (US$ 6,750 millones). Sus principales pilares son los holdings Breca Minería y Breca Banca, que en conjunto representan el 63% de su fortuna. Durante el 2025, Minsur repartió dividendos por US$ 466.4 millones y BBVA Perú distribuyó S/ 444.4 millones. El grupo también tiene una presencia relevante en seguros, inmobiliario, pesca, pinturas y alimentos.

En la segunda posición se ubica la familia Romero, con US$ 6,360 millones, incrementando su patrimonio en US$ 900 millones respecto a 2024 (US$ 5,460 millones), tras un año especialmente intenso en transacciones corporativas. Destacan adquisiciones y ventas en seguros, energía, retail, agroindustria, combustibles y alimentos, así como la valorización histórica de las acciones de Credicorp, que superaron los US$ 280 por acción y representan el 49% del patrimonio familiar. El 2025 también estuvo marcado por el anuncio del retiro de Dionisio Romero Paoletti y el inicio del relevo generacional.

La familia Romero aumentó su patrimonio a US$ 6,360 millones en 2025 (Foto: Richard Hirano/ El Comercio)

La familia Rodríguez, controladora del Grupo Gloria, ocupa el tercer lugar con US$ 5,020 millones, subiendo US$ 720 millones frente a 2024 (US$ 4,300 millones). Durante el año realizó adquisiciones y desinversiones en alimentos, cemento y bebidas, además de enfrentar sanciones regulatorias en Perú y Colombia. Pese a ello, el holding alimentario cerró setiembre con ventas récord y retornó a la rentabilidad.

En la cuarta posición se encuentran los Rodríguez Pastor, con US$ 3,650 millones, un aumento de US$ 150 millones respecto a 2024 (US$ 3,500 millones). La caída del techo del Real Plaza Trujillo impactó negativamente en InRetail y su división de centros comerciales, aunque este efecto fue compensado parcialmente por la fuerte subida de las acciones de Intercorp Financial Services y el aumento de la participación accionaria de Intercorp Perú.

MINERÍA Y NUEVOS INGRESOS AL RANKING

Más abajo en la lista figuran los Hochschild, con US$ 2,030 millones, subiendo US$ 1,150 millones desde 2024 (US$ 880 millones), impulsados por la valorización de Hochschild Mining y Aclara Resources, así como por la venta del 50% de Cementos Pacasmayo; los Benavides, con US$ 1,700 millones, aumento de US$ 670 millones frente a 2024 (US$ 1,030 millones), favorecidos por la subida de las acciones de Buenaventura y el inicio de producción del proyecto San Gabriel; y las hermanas Arias, con US$ 1,530 millones, incremento de US$ 530 millones respecto a 2024 (US$ 1,000 millones), accionistas de Minera Poderosa, que compensaron una caída en volumen con mejores precios del oro.

La suma de los patrimonios de las 17 familias más ricas del Perú en 2025 es aproximadamente US$ 35,780 millones. Elaborado por Ernesto Linares

Le siguen los Marsano, con US$ 1,400 millones, subiendo US$ 640 millones respecto a 2024 (US$ 760 millones), y los Navarro Grau, con US$ 1,200 millones, incremento de US$ 450 millones frente a 2024 (US$ 750 millones), ambos impactados por la conflictividad en Pataz, aunque beneficiados por el alza del precio del metal. Completan el ranking los Picasso Arias, con US$ 1,150 millones (+US$ 320 millones), Lindley con US$ 720 millones (+US$ 110 millones), Fishman con US$ 650 millones (+US$ 10 millones), Acuña con US$ 530 millones (+US$ 40 millones), Dyer con US$ 500 millones (+US$ 90 millones), Mulder con US$ 490 millones (+US$ 10 millones) y Matta con US$ 430 millones.

Finalmente, los hermanos Añaños Jerí ingresan por primera vez al listado, con un patrimonio estimado de US$ 420 millones, a través del Grupo Embotellador Atic, matriz del Aje Group, que en el 2023 registró ventas por € 1,400 millones, con presencia en América, Asia y África.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS