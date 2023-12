De acuerdo al análisis, las 17 familias peruanas en conjunto suman una fortuna de US$ 24,680 millones en 2023, superando en un 9% a los US$ 22,640 millones registrados en 2022. “Si bien la Bolsa de Valores de Lima ha subido 20%, el volumen de sus negociaciones están por debajo de la mitad del año 2021. Aun así, algunas empresas mineras se vieron beneficiadas, debido a los altos precios del oro y del cobre, los cuales están muy por encima del promedio de los últimos cinco años”, señaló Linares en su análisis.

Asimismo, destacó que se mantiene una tendencia pronunciada desde 2021, donde los primeros lugares toman distancia con el resto. En detalle, las primeras cuatro familias tienen un patrimonio superior a los US$ 2,000 millones y las siguientes están por debajo de los US$ 700 millones.

En tanto, dentro de las variaciones del ranking, se destacó que, en el pasado, los Benavides y Hochschild tenían una fortuna superior a los US$ 1,000 millones, pero esta se ha reducido por la caída del precio de las acciones de sus empresas mineras.

Cambios en la lista

Para la presente edición, se supo que por falta de información financiera actual de sus empresas, la familia Belmont no apareció. Sin embargo, dentro de las principales movidas del listado, se destacó el ingreso de la familia Dyer, que apareció en lista con una fortuna de US$ 330 millones.

“Si bien la agroexportación es uno de los sectores más afectados este año, tanto por el Ciclón Yaku como por el Fenómeno de El Niño (FEN), y sus ventas han caído más de 5%, por primera vez figuran en la lista dos familias ligadas a la agroexportación (Dyer y Quevedo), favorecidas en parte porque otras han caído”, destacó el informe.

Fuera de dicho único ingreso, las principales variaciones estuvieron relacionadas con las posiciones dentro del top 17. En general, las familias que redujeron su fortuna fueron los Rodríguez Pastor, Piccaso Arias, Mulder, Rizo Patrón y Quevedo. En contra parte, las principales que aumentaron su patrimonio fueron los Brescia (8%), Romero (22%) y Rodríguez (21%).

Los Brescia encabezan la lista

A la fecha, los Brescia se mantienen como la familia con la fortuna más importante del país, registrando un patrimonio de US$ 5,810 millones. Cuentan con el 46.12% de las acciones del BBVA Perú, además de ser propietaria de la empresa pesquera Tasa, la mayor productora de harina de pescado del mundo. Sin embargo, debido al FEN, sus ventas han decrecido 47%

Sin embargo, este resultado es compensado por la operación de Minsur, compañía minera que se ha consolidado como el segundo productor mundial de estaño. Además, su subsidiaria Marcocobre es la octava productora de cobre de Perú, con ventas que se han disparado en 47% y apunta a producir 160 mil toneladas de cobre este año.

Las empresas financieras son presididas por Alex Fort Brescia, las industriales por Pedro Brescia Moreyra, las mineras por Fortunato Brescia Moreyra y las pesqueras por Mario Brescia Moreyra, quien antes presidió las empresas agrícolas.

Las otras fortunas arriba de los US$ 2,000 millones

La familia Romero se mantiene en la segunda posición, con alrededor de US$ 4,960 millones. De acuerdo al análisis de Linares, ha sido una de las más activas en el 2023, puesto que realizó una OPA sobre Alicorp a un precio por acción de S/ 7.5, un 24% arriba de la cotización promedio del año, por medio de su holding Inversiones Piurana. Tras ello, dicha compañía adquirió el 9.5% de Alicorp por S/ 541.5 millones, alcanzando el 64% del total de acciones de Alicorp.

Entre otras gestiones de la familia, en marzo, vendió el 50% de las acciones de su operadora portuaria Trabajos Marítimos SA (Tramarsa) a Global Infraestructure Partners. Asimismo, concretaron la venta de su negocio de etanol Caña Brava (pendiente la aprobación de Indecopi) e ingresó al sector eléctrico tras la compra de Inkia Energy.

Por su parte, los Rodriguez subieron a la tercera posición, superando a los Rodríguez Pastor, registrando una riqueza de US$ 3,900 millones. “En marzo, el grupo concretó la adquisición de la mayor compañía láctea de Chile, Soprole, por US$ 680 millones, la mayor adquisición en la historia del grupo, financiándose la operación con un préstamo sindicado por US$ 640 millones, con un tramo en pesos chilenos y otro en dólares”, indicó el informe.

Tras dicha transacción, la familia tiene una empresa con el 76% del mercado lácteo en Perú y otras con el 80% del mercado en Bolivia y con el 66% del mercado en Puerto Rico, respectivamente. Además, se suma esta nueva empresa, con el 30% del mercado en Chile, fuera de otras empresas en Colombia y Ecuador. Por su parte, en la industria del cemento (Yura), son líderes en Bolivia y segundos en Ecuador, además de confirmar su debut en el negocio de productos agrícolas a Europa hacia el cierre del 2023.

El ranking de las fortunas superiores a los US$ 2,000 millones lo cierra los Rodríguez Pastor, los únicos en el top 4 en reducir su fortuna de US$ 3,290 a US$ 3,250. En el balance del año, las acciones de InRetail subieron este año en 30%, mientras las de Intercorp Financial Services cayeron -13%.

Este año, las empresas de dicha familia se han mostrado dinámicas en mercados extranjeros, específicamente en Ecuador, además de las nuevas empresas del grupo Intercorp en España, Honduras, Jamaica y Guatemala para televisión y comunicación satelital.

Metodología de análisis

El balance realizado al patrimonio de cada familia se ha determinado en base al valor de sus empresas, el cual se halla con la cotización de empresas que controlan y listan en bolsa o con los estados financieros.

Como la mayoría de empresas familiares no listan en bolsa, se comparan con similares del extranjero. Sin embargo, como los países desarrollados han crecido a mayor ritmo que Perú, puede haber un sesgo al alza en su valorización.

