La empresa presentó el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente a la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Pucamarca ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). En el documento, se detallan hasta seis intervenciones.

El primero de los cambios planteados es la ampliación del tajo Checocollo y la actualización del sistema de manejo de aguas. En concreto, Minsur busca extender la huella del tajo manteniendo la cota de 4,202.50 m s.n.m., con el fin de maximizar el aprovechamiento de las reservas de oro. Este ajuste incluye la actualización del sistema hídrico, esencial para asegurar una operación continua bajo parámetros seguros y controlados.

Un segundo cambio apunta a la modificación del diseño y la capacidad del backfill (relleno de material en operaciones de tajos o excavaciones). La empresa propone reducir este componente de 8 toneladas métricas (Mt) aprobadas a 6 Mt, una adecuación que responde a las condiciones actuales y que busca garantizar una disposición segura y eficiente del material proveniente del tajo Checocollo.

El ITS también plantea la modificación del diseño del PAD Fase 5B, con el objetivo de minimizar riesgos asociados a posibles deslizamientos. El rediseño busca reforzar la estabilidad y confiabilidad de esta estructura durante la operación, evitando contingencias que puedan comprometer la seguridad o alterar el proceso de lixiviación.

Otro ajuste relevante es la habilitación de un nuevo almacén de mercurio. Este espacio permitirá el almacenamiento temporal del mercurio metálico bajo condiciones adecuadas y conforme a la normativa ambiental vigente, reduciendo riesgos tanto para el personal como para el entorno.

La empresa además proyecta habilitar un acceso e instalar una antena de comunicación en el tajo Checocollo. Esta mejora fortalecerá la conectividad y el control en campo, permitiendo una mejor capacidad de respuesta en materia de seguridad operacional.

Finalmente, se propone implementar un sistema de bombeo para el sistema contra incendios del polvorín, una medida orientada a asegurar una intervención rápida y efectiva frente a eventuales emergencias, reforzando la protección de esta instalación crítica.

El conjunto de modificaciones contempla una inversión estimada de US$ 233,531.5 .

Los cambios propuestos por Minsur abarcan desde la ampliación del tajo Checocollo hasta mejoras en infraestructura crítica para garantizar una operación segura. Foto: Andina.

Extensión de tiempo de Pucamarca

En julio de 2024, el Senace aprobó la tercera modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) de Pucamarca, autorización que dio paso a una inversión de US$ 105.6 millones en la iniciativa.

Esta modificación contemplaba ajustar el plan de minado para extender el cronograma de explotación de la unidad hasta 2025, sin aumentar la capacidad de producción aprobada en sus Instrumentos de Gestión Ambiental (25,200 TMD).