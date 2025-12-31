El Perú cierra el 2025 con un panorama económico sólido, según un reciente análisis del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según la entidad, el año estuvo marcado por un crecimiento sostenido de la economía, una baja inflación y un mayor dinamismo de la inversión.

Para la titular del MEF, Denisse Miralles, los resultados alcanzados reflejan una gestión económica responsable.

“Hemos avanzado en reglas claras para la inversión, fortalecido la recaudación y mantenido la disciplina fiscal. Todo ello nos permite dejar bases macroeconómicas sólidas y previsibles para el próximo periodo, orientadas a un crecimiento sostenible, con mayor empleo y cierre de brechas para la población”, aseguró.

Más PBI y más recaudación

Solo hasta octubre el Producto Bruto Interno (PBI) acumuló un crecimiento de 3.4%, mientras que a noviembre se tiene una inflación controlada con un índice de precios en 1.4%, lo que implica que lleva 20 meses consecutivos dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Distintos analistas han resaltado, e incluso el mismo BCRP, que la economía nacional crecería alrededor de 3% este año. Sin embargo, insisten, que esto no es suficiente para que se sienta una mejora real en las personas de a pie, por ejemplo, a través de reducir pobreza.

Otro indicador clave es el nivel de reservas internacionales. Al 23 de diciembre, estas alcanzaron los US$ 92,141 millones, equivalentes al 29% del PBI, lo que refuerza la solidez financiera del país.

La recaudación tributaria también mostró un avance importante. Entre enero y noviembre, el Gobierno recaudó S/ 159,496 millones, lo que representa un crecimiento acumulado de 11.5%, equivalente a S/ 18,611 millones adicionales frente al mismo periodo del año anterior .

“Este resultado permitirá financiar más servicios esenciales en salud, educación, seguridad, infraestructura y pensiones”, indicó el reporte del MEF.

La duda que han planteado distintos analistas es cómo se desenvolverá la recaudación hacia adelante cuando el contexto internacional de altos precios se empiece a diluir y esto impacte en lo que paga por Impuesto a la Renta (IR), por ejemplo, las mineras. Aunque es cierto que la Sunat ha sido enfática que si bien hay un impulso externo, se han dado trabajos desde la administración tributaria que también sostienen este resultado 2025.

Solo hasta octubre el Producto Bruto Interno (PBI) acumuló un crecimiento de 3.4%. (Foto: Andina)

Meta fiscal

De acuerdo con el MEF, el manejo de las cuentas fiscales se reflejó en un déficit fiscal de 2.3% del PBI a noviembre.

Déficit fiscal. Fuente: BCRP

Hasta esa fecha, el resultado se mantuvo cercano a la meta anual de 2.2 % del PBI debido a que aseguran se produjo un mayor control del gasto y mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El reto, sin embargo, estará en el 2026. Las elecciones presidenciales dejarán en manos de dos gobiernos (el de salida, de José Jerí, y el nuevo) que se cumpla con la meta fiscal que es 1.8% del PBI. Ya distintos analistas han visto poco probable que esto se concrete y apuestas más por un resultado que supere el 2% del PBI.

Para la titular del MEF, Denisse Miralles, los resultados alcanzados reflejan una gestión económica responsable. (Foto: Antonio Melgarejo para GEC).

¿Cómo avanzó la inversión?

Se estima que la inversión privada creció 11.4% en el tercer trimestre del año. Según las proyecciones del BCRP, se espera que esta inversión de empresas cierre el año con un crecimiento de 9.5%.

En paralelo, la inversión pública superó los S/ 49,185 millones hasta noviembre, el mayor nivel de ejecución registrado en la última década. El reto para este indicador será reducir cada vez más el presupuesto que se queda sin ser ejecutado.

Por ejemplo, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estimó que el Perú dejaría “en el olvido” S/19,600 millones que debían ir a obras públicas este año.

OxI y APP

Durante el último trimestre de 2025, el Gobierno incrementó en 50% el tope anual para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), alcanzando S/ 66,838 millones, la cifra más alta desde la creación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

Al cierre de diciembre, se habían adjudicado 479 proyectos mediante Obras por Impuestos por más de S/ 4,700 millones, una cifra superior a la registrada en 2024.

Asimismo, se adjudicaron nueve proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) por US$ 3,683 millones y se suscribieron adendas relevantes, como la del puerto de Matarani, que contempla inversiones superiores a US$ 700 millones.

Cabe recordar que este año se aprobó y reglamentó la nueva Ley de APP, que establece plazos máximos para la evaluación de modificaciones contractuales y busca mayor predictibilidad en los procesos.

inversión pública superó los S/ 49,185 millones hasta noviembre, el mayor nivel de ejecución registrado en la última década. (Fuente: Andina)

Las medidas que tomó el MEF

Este año se arrancó con el denominado “Shock de Desburocratización”, que cierra el 2025 con más de 70% de avance. Esto implica un total de 469 medidas culminadas y la eliminación de 187 barreras burocráticas en coordinación con el Indecopi.

Otra medida que se tomó fue la implementación de un Decreto de Urgencia en noviembre, con medidas extraordinarias de austeridad y eficiencia del gasto, orientadas a priorizar el cierre de proyectos y el uso responsable de los recursos .

Además, en diciembre el MEF instaló el “Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible”, un espacio que reúne a entidades del Ejecutivo, el Congreso, gobiernos subnacionales, sector privado, academia y sociedad civil. Este acuerdo se sustenta en tres ejes: sostenibilidad fiscal, eficiencia del gasto público y ampliación de la base tributaria.

A ello se sumó la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, otorgada por el Congreso en diciembre, para implementar ocho medidas vinculadas al fortalecimiento tributario y aduanero, la seguridad ciudadana y la promoción de la inversión privada y de proyectos estratégicos.