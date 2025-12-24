La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, anunció que en enero de 2026 se dictarán medidas para destrabar las obras públicas paralizadas.

Según la Contraloría General de la República, en todo el país hay un total de 2215 obras públicas paralizadas, en los tres niveles de gobierno, por un monto de inversión superior a los S/ 42,325 millones, de los cuales falta ejecutar un saldo de más de S/ 20,717 millones de soles, al 30 de setiembre del 2025.

“ Haremos el anuncio a inicios del próximo año sobre cómo vamos a resolver eso , porque más que señalar culpables, este Gobierno busca resolver los problemas inmediatos y, obviamente, algunos son de más largo aliento, pero queremos dejar sugerencias para la siguiente gestión”, dijo a RPP.

La ministra señaló que entre las medidas que se tomarán está la revisión del presupuesto de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Gobierno por el Congreso de la República,

“Una de las medidas, a tomar, en el marco de la delegación de facultades, es, por ejemplo, que el presupuesto de ANIN y los proyectos de Gobierno a Gobierno sean previamente revisados por el Ministerio de Economía y Finanzas, cosa que no ha estado pasando antes”, sostuvo.

Sobre Petroperú, Denisse Miralles señaló que el Gobierno no contempla nuevas inyecciones de recursos y recordó que desde el 2022 el Estado ha destinado alrededor de S/ 17,000 millones de soles a la empresa.

“En los siguientes días, antes que termine el año, vamos a sacar unos dispositivos que nos permitirán tomar medidas para que la empresa estatal, de todos los peruanos, deje de seguir generándole gastos al Estado”, puntualizó.