El diálogo contó con voceros del Ejecutivo, el Congreso, el sector privado y la academia, y fue liderado por Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas (MEF). Ella, en exclusiva para Gestión, profundizó en las impresiones tras el encuentro inaugural. ¿Qué dijo?

Exoneraciones tributarias bajo la lupa

Durante esta primera reunión, la titular de la cartera precisó que la línea de acción del Acuerdo Fiscal contempla tres ejes: responsabilidad y sostenibilidad fiscal, eficiencia y calidad de gasto público y, además, la ampliación de la base tributaria.

Los respaldos para este último encuadre son la lucha contra la evasión y la informalidad y, sobre todo, la optimización para las exoneraciones. En ese sentido, Miralles puntualizó a este diario que “uno de los temas de la hoja de ruta será el de las exoneraciones”.

Al consultarle si hay dejarán una lista de exoneraciones para que el próximo Gobierno pueda revisar o eliminar, aseguró que esa es la idea: “No creo que debamos satanizarlas [...], pero no pueden ser perennes y tienen que estar alimentadas por metas. Sin metas no son incentivos, sino un ‘perdón de impuestos’. Entonces, queremos generar exoneraciones más inteligentes [...] Esto es parte de lo que queremos hacer con algunas de las que ya existen. Vamos a dejar como propuesta para los sectores estratégicos".

Hizo hincapié: “ No queremos dar pasos aislados, queremos dejar como recomendación un análisis integral ”.

No obstante, le adelantó a este diario qué exoneraciones podrían ser evaluadas como insumo para el documento final:

“Sí hay algunas [exoneraciones]que ya tiene identificadas el equipo, que creemos que en realidad existen y no generan ningún impacto. O sea, están ahí porque hace diez años sí era un buen momento para darlas, pero ahora ya no. Algunas están relacionadas con el comercio y otras con la industria”.

Recordó, entonces, que el objetivo es lograr que quienes no pagan impuestos abracen un incentivo para hacerlo.

Plan a corto plazo

Si bien la hoja de ruta concluyente aún deberá pasar por tres fases —agendadas desde enero hasta mayo del 2026—, el MEF ya maneja, paralelamente, líneas de acción claras.

“La primera es hacer más eficiente el gasto público. En enero daremos información más detallada sobre cómo vamos a reformular los calendarios de inversión de proyectos en los que se haya comprometido el país, pero que no cuentan con recursos suficientes. Básicamente, muchos proyectos de gobierno a gobierno (G2G) que se han firmado. [...] Entonces, nosotros lo que queremos es convocar a los sectores y sincerar la cartera de inversiones buscando los mecanismos más eficientes para financiarlos”, explicó Miralles.

Asimismo, para atacar los “cuellos de botella” que dificultan la inversión pública, el MEF ha incorporado nuevos artículos en la ley de Presupuesto. Esta medida ha sido posible luego de un debate técnico con la Comisión de Presupuesto del Congreso. El objetivo es promover que los proyectos se liciten cuando al fin cuenten con el 100% del financiamiento garantizado, una disposición orientada a evitar obras paralizadas y, con ello, mayores costos para el Estado.

“Otro tema adicional está relacionado con la ampliación de la base tributaria. De las nueve medidas económicas que pedimos en la delegación de facultades, nos dieron ocho, así que vamos a comenzar rápidamente a sacar esas normativas para poder hacer que nuestro sistema tributario sea un poco más justo, que se homologue a los tiempos modernos”, enlistó la titular de la cartera.

¿Desregulación en cola?

En sintonía con el hallazgo de un reordenamiento oportuno del gasto público, el MEF también ha reforzado los tres equipos dedicados a la desburocratización.

“Tanto el equipo de seguimiento de inversiones, como el Consejo Nacional de Competitividad, como las mesas ejecutivas”, enumeró la ministra. “Queremos darle un boost a toda la reducción de trámites y simplificación de inversiones. Queremos que los inversionistas sigan confiando en el país como un destino atractivo, pero el problema es que los atraemos y se enfrentan contra una maraña de trámites. Eso no debe pasar”, analizó.

Los esfuerzos en los seis meses por delante, hasta el momento de la designación del nuevo mandato, servirán, en palabras de la vocera, para “ahorrar tiempo”.

“[Queremos] que la siguiente gestión no se siente recién a pensar qué hacer, sino que vea que ya hay convocatoria de todos estos gremios, de todos estas representaciones. La idea es tener una sola visión”, remarcó.

Frecuencia en el diálogo

Como dato adicional, la ministra de Economía manifestó que el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible no se limitará a reuniones mensuales, sino que operará bajo un esquema de trabajo constante.

Para ello, se conformarán subgrupos de labores por líneas de acción, con seguimiento arduo, y prestas a compartir conocimientos mediante herramientas virtuales.

“Será una participación asincrónica, con plazos para mandar información, pero la idea es ser muy estrictos con dichos plazos” , insistió Miralles.

“Sé que siempre todo es mejorable, pero lo crucial es trabajar esa hoja de ruta. Que cada propuesta que sea sistematizada y priorizada tenga un plan de acción detallado, con responsables, con fechas, con qué cosas tienen que pasar para que esto sea real, y algunos temas son de corto plazo”, agregó.