El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), proyecta adjudicar cuatro iniciativas mediante la modalidad de Proyectos en Activos entre 2025 y 2027, que permitirán movilizar más de US$ 3,500 millones en inversiones, principalmente en los sectores minero e inmobiliario.

De esta manera, la cartera confirma el dinamismo del mecanismo de Proyectos en Activos como una herramienta clave para poner en valor bienes públicos, atraer capital privado y generar desarrollo económico sostenible sin comprometer recursos fiscales.

Un paso clave de esta proyección se concretó con la adjudicación del Parque Industrial de Ancón (PIA) al Consorcio Junefield Ancón Industrial Park. El proyecto demandará una inversión superior a US$ 1,200 millones y se perfila como uno de los complejos industriales y logísticos más importantes del país, con una generación estimada de más de 120,000 empleos de calidad.

El PIA permitirá consolidar un corredor logístico y productivo estratégico que articulará el Puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el parque industrial y el Puerto de Chancay, fortaleciendo la competitividad del país y su integración a los mercados internacionales.

El proyecto se desarrollará sobre un área total de 1338.22 hectáreas, de las cuales el 53.49 % corresponde a suelo urbanizable, e incluirá zonas industriales, empresariales, comerciales, de innovación tecnológica (I+D), áreas de recreación pública, servicios complementarios y un moderno truck center, bajo un enfoque de desarrollo ordenado y sostenible.

La buena pro del Contrato de Opción de Compraventa con Compromiso de Inversión se otorgó tras una oferta de US$ 180.6 millones, más de tres veces el precio base, lo que evidencia el alto interés del sector privado y la confianza en el potencial del país.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que esta adjudicación “ratifica la confianza de los inversionistas en el Perú y en la estabilidad del entorno económico que el Gobierno viene fortaleciendo”. Añadió que el Parque Industrial de Ancón “marca un antes y un después en la forma de promover inversión productiva, empleo formal y desarrollo territorial de largo plazo”.