El PIA permitirá consolidar un corredor logístico y productivo estratégico que articulará el Puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el parque industrial y el Puerto de Chancay. (Foto: Difusión)
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), proyecta adjudicar cuatro iniciativas mediante la modalidad de Proyectos en Activos entre 2025 y 2027,

De esta manera, la cartera confirma el dinamismo del mecanismo de Proyectos en Activos como una herramienta clave para poner en valor bienes públicos, atraer capital privado y generar desarrollo económico sostenible sin comprometer recursos fiscales.

El proyecto demandará una inversión superior a US$ 1,200 millones y se perfila como uno de los complejos industriales y logísticos más importantes del país, con una generación estimada de más de 120,000 empleos de calidad.

El PIA permitirá consolidar un corredor logístico y productivo estratégico que articulará el Puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el parque industrial y el Puerto de Chancay, fortaleciendo la competitividad del país y su integración a los mercados internacionales.

El proyecto se desarrollará sobre un área total de 1338.22 hectáreas, de las cuales el 53.49 % corresponde a suelo urbanizable, e incluirá zonas industriales, empresariales, comerciales, de innovación tecnológica (I+D), áreas de recreación pública, servicios complementarios y un moderno truck center, bajo un enfoque de desarrollo ordenado y sostenible.

La buena pro del Contrato de Opción de Compraventa con Compromiso de Inversión se otorgó tras una oferta de US$ 180.6 millones, más de tres veces el precio base, lo que evidencia el alto interés del sector privado y la confianza en el potencial del país.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que esta adjudicación “ratifica la confianza de los inversionistas en el Perú y en la estabilidad del entorno económico que el Gobierno viene fortaleciendo”. Añadió que el Parque Industrial de Ancón “marca un antes y un después en la forma de promover inversión productiva, empleo formal y desarrollo territorial de largo plazo”.

