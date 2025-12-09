El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que, del presupuesto del Gobierno Nacional para el 2026, el 44% se dirigirá a sectores que brindan servicios esenciales y atienden demandas sociales.

Según la entidad, los sectores priorizados son Educación, Salud, Desarrollo e Inclusión Social, Transportes y Comunicaciones, Vivienda-Construcción-Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables e Interior, los cuales constituyen el núcleo del gasto social del país.

El presupuesto total del Sector Público 2026 será de 257 mil 562 millones de soles; de ellos, 17 mil 045 millones de soles corresponden a Educación.

De este monto, 9878 millones de soles están destinados para el Ministerio de Educación (Minedu) y 6700 millones de soles para 63 universidades públicas con el fin de fortalecer la educación superior.

Asimismo, se asignará 1 429 millones de soles para asegurar la continuidad de las becas de educación superior y se autoriza al Minedu a hacer ajustes presupuestarios para garantizar la sostenibilidad de las becas PRONABEC.

En el caso del sector Desarrollo e Inclusión Social, se financiarán programas como Pensión 65, Qali Warma, Juntos y Cuna Más. Asimismo, la normativa vigente faculta al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a transferir recursos a gobiernos locales para reforzar la provisión alimentaria y apoyo social.

El sector Salud destinará 2686 millones de soles al Sistema Integral de Salud (SIS) para asegurar cobertura gratuita a personas sin seguro, y 352 millones de soles al INEN para la atención de pacientes con cáncer.

Transportes y Comunicaciones destinará 1199,2 millones de soles a la ATU para mejorar el transporte público en Lima y Callao y 147 millones de soles a la SUTRAN para acciones de fiscalización y seguridad vial a nivel nacional.

El sector Interior recibirá 13 mil 731 millones de soles con el objetivo de reforzar las acciones policiales contra el crimen, el narcotráfico, el terrorismo y actividades ilegales, además de financiar incentivos económicos por patrullaje y el proceso de asimilación para fortalecer los servicios de conductores de la Policía Nacional del Perú.

Por otro lado, Vivienda, Construcción y Saneamiento contará con 4378 millones de soles para inversiones en saneamiento urbano y rural, drenaje pluvial y programas habitacionales como el Bono Familiar Habitacional, Bono del Buen Pagador y Wasiymi, además de recursos para la SBN y COFOPRI a fin de consolidar la formalización de la propiedad.

Finalmente, en el sector Mujer y Poblaciones Vulnerables se tendrá 1117 millones de soles destinados a prevención y atención de la violencia, fortalecer el INABIF, promover la inclusión de personas con discapacidad mediante CONADIS y mejorar la infraestructura de los Centros de Atención Residencial.

Cabe precisar que la Ley de Presupuesto 2026 se encuentra orientada a mejorar los servicios públicos, asegurar protección social y responder a las necesidades de la población.