El Gobierno designó hoy a Pedro Manuel Tapia Alvarado como director ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

La medida fue oficializada en la resolución suprema 049-2025-EF publicada en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano.

En la misma resolución se da por concluida la encargatura efectuada a Mauricio Miguel Gustin De Olarte, gerente corporativo legal del Fonafe como director ejecutivo de la institución, dándosele las gracias por los servicios prestados.

El dispositivo es rubricado por el presidente de la República, José Jerí y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles.

Cabe mencionar que, Fonafe es una empresa pública que norma, dirige y administra la actividad empresarial del Estado, ejerciendo la propiedad de las acciones de empresas estatales en sectores clave como energía, finanzas, saneamiento e infraestructura.

En ese sentido, busca que sean rentables y contribuyan al desarrollo del país mediante la generación de bienes y servicios de calidad, la optimización de la gestión y la creación de valor económico, social y ambiental.