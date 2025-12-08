El Gobierno designó hoy a Pedro Manuel Tapia Alvarado como director ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
La medida fue oficializada en la resolución suprema 049-2025-EF publicada en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano.
En la misma resolución se da por concluida la encargatura efectuada a Mauricio Miguel Gustin De Olarte, gerente corporativo legal del Fonafe como director ejecutivo de la institución, dándosele las gracias por los servicios prestados.
LEA TAMBIÉN: MEF sobre presupuesto público 2026: “Hemos logrado mantener la responsabilidad fiscal”
El dispositivo es rubricado por el presidente de la República, José Jerí y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles.
Cabe mencionar que, Fonafe es una empresa pública que norma, dirige y administra la actividad empresarial del Estado, ejerciendo la propiedad de las acciones de empresas estatales en sectores clave como energía, finanzas, saneamiento e infraestructura.
En ese sentido, busca que sean rentables y contribuyan al desarrollo del país mediante la generación de bienes y servicios de calidad, la optimización de la gestión y la creación de valor económico, social y ambiental.