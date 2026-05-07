La operación entre Warner Bros. Discovery y Paramount aún espera aprobación regulatoria. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El grupo de medios informó pérdidas por alrededor de US$ 2,900 millones durante su primer trimestre fiscal, resultado marcado en gran medida por los efectos financieros vinculados al acuerdo de fusión con .

Según detalló la empresa en un comunicado, unos US$ 1,300 millones corresponden a costos de reestructuración y amortizaciones relacionadas con la operación, mientras que otros US$ 2,800 millones están asociados a la penalidad pagada a Netflix tras fracasar el intento de adquisición de la compañía de streaming.

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Aunque fue Paramount quien asumió el pago de la multa a Netflix como parte del acuerdo para adquirir WBD, dicho monto permanece registrado como deuda en los estados financieros de Warner Bros. Discovery hasta que la transacción se concrete.

A finales de abril, los accionistas de WBD aprobaron la venta de la compañía a Paramount por US$ 111,000 millones, cerrando así una prolongada disputa por el control del conglomerado mediático, en la que

La operación entre Warner Bros. Discovery y Paramount aún espera aprobación regulatoria. Foto: EFE.
La operación entre Warner Bros. Discovery y Paramount aún espera aprobación regulatoria. Foto: EFE.

Cierre previsto para el tercer trimestre

Las pérdidas trimestrales de WBD fueron casi siete veces superiores a las registradas en el mismo periodo de 2025, mientras que sus ingresos permanecieron prácticamente estables en US$ 8,900 millones, un 1% menos interanual.

La división de redes de televisión —que incluye señales como CNN y Discovery Channel— aportó US$ 4,380 millones, con un crecimiento del 8%. En tanto, los estudios cinematográficos generaron US$ 3,130 millones, un avance del 35%, y los servicios de streaming, entre ellos HBO Max, sumaron US$ 2,890 millones, un 9% más.

Por su parte, Paramount señaló el lunes que viene logrando “un gran progreso” en la adquisición de WBD y reiteró que espera cerrar la operación en el tercer trimestre, sujeto aún a la aprobación de los reguladores.

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La fusión ha despertado cuestionamientos entre miles de creadores de Hollywood, quienes consideran que la integración podría afectar negativamente a la industria audiovisual.

Ese mismo día, la compradora publicó sus resultados del primer trimestre fiscal, con un beneficio de 168 millones de dólares, un 10% más que el mismo tramo del ejercicio 2025, y una facturación de 7,350 millones, un 2% superior.

La compañía, fusionada con Skydance en 2025 y liderada por David Ellison, mantuvo además su proyección de alcanzar ingresos anuales por US$ 30,000 millones.

Con información de EFE.

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