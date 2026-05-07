El grupo de medios Warner Bros. Discovery informó pérdidas por alrededor de US$ 2,900 millones durante su primer trimestre fiscal, resultado marcado en gran medida por los efectos financieros vinculados al acuerdo de fusión con Paramount Global.

Según detalló la empresa en un comunicado, unos US$ 1,300 millones corresponden a costos de reestructuración y amortizaciones relacionadas con la operación, mientras que otros US$ 2,800 millones están asociados a la penalidad pagada a Netflix tras fracasar el intento de adquisición de la compañía de streaming.

Aunque fue Paramount quien asumió el pago de la multa a Netflix como parte del acuerdo para adquirir WBD, dicho monto permanece registrado como deuda en los estados financieros de Warner Bros. Discovery hasta que la transacción se concrete.

A finales de abril, los accionistas de WBD aprobaron la venta de la compañía a Paramount por US$ 111,000 millones, cerrando así una prolongada disputa por el control del conglomerado mediático, en la que Netflix también participó antes de retirarse en febrero.

La operación entre Warner Bros. Discovery y Paramount aún espera aprobación regulatoria. Foto: EFE.

Cierre previsto para el tercer trimestre

Las pérdidas trimestrales de WBD fueron casi siete veces superiores a las registradas en el mismo periodo de 2025, mientras que sus ingresos permanecieron prácticamente estables en US$ 8,900 millones, un 1% menos interanual.

La división de redes de televisión —que incluye señales como CNN y Discovery Channel— aportó US$ 4,380 millones, con un crecimiento del 8%. En tanto, los estudios cinematográficos generaron US$ 3,130 millones, un avance del 35%, y los servicios de streaming, entre ellos HBO Max, sumaron US$ 2,890 millones, un 9% más.

Por su parte, Paramount señaló el lunes que viene logrando “un gran progreso” en la adquisición de WBD y reiteró que espera cerrar la operación en el tercer trimestre, sujeto aún a la aprobación de los reguladores.

LEA TAMBIÉN: Netflix se retira de la puja por Warner Bros

La fusión ha despertado cuestionamientos entre miles de creadores de Hollywood, quienes consideran que la integración podría afectar negativamente a la industria audiovisual.

Ese mismo día, la compradora publicó sus resultados del primer trimestre fiscal, con un beneficio de 168 millones de dólares, un 10% más que el mismo tramo del ejercicio 2025, y una facturación de 7,350 millones, un 2% superior.

La compañía, fusionada con Skydance en 2025 y liderada por David Ellison, mantuvo además su proyección de alcanzar ingresos anuales por US$ 30,000 millones.

Con información de EFE.